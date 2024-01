Braunschweig. Timo Keller über das Familienleben im Klimawandel. In dieser Folge von „Familienklima“ geht es um die Verschwendung von Lebensmitteln.

Das sollte nachdenklich machen: Jede/jeder Deutsche entsorgt pro Jahr 78 Kilogramm an Lebensmitteln. Hochgerechnet sind das 6,5 Millionen Tonnen in privaten Haushalten, was wiederum einen Anteil von 59 Prozent an den gesamten Lebensmittelabfällen in Deutschland ergibt. Insgesamt geht das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft also von knapp 11 Millionen Tonnen Lebensmittelabfällen aus. Puh!

Dazu schreibt die Bundesbehörde: „Vieles davon wäre vermeidbar.“ Und – Hand aufs Herz – das stimmt. Nicht immer geht die Essenskalkulation auf, dann bleibt doch wieder ein Klecks Nudeln mit Tomatensauce übrig, der nach drei Tagen im Kühlschrank dann doch entsorgt wird; oder die letzte Mortadella-Scheibe, die in den Müll wandert, weil sie unansehnlich geworden ist und keinen Abnehmer mehr findet; und natürlich der Apfel mit der Druckstelle, der ein einsames Dasein im Obstkorb fristet.

Was kann man gegen Lebensmittelverschwendung tun?

Es gibt jedoch Ansätze, etwas gegen die Verschwendung von Lebensmitteln zu tun. So hat das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft eine bundesweite Strategie gestartet. Auf www.zugutfuerdietonne.de gibt es Tipps für Zuhause, aber auch eine Übersicht über weitere Projekte in ganz Deutschland. Ein anderes von vielen: Auf www.toogoodtogo.com kann sich jede/jeder anmelden, um unverkaufte Lebensmittel am Ende des Tages für eine schmale Mark von dort ebenfalls angemeldeten Betrieben zu kaufen.

Für diejenigen, die es häufiger mit Bananen zu tun haben, die bereits überreif und schwarz sind, kommt hier noch ein Tipp aus unserer privaten Küche: einfach Bananenbrot draus machen. Das schmeckt lecker und dient obendrein als Beschäftigung für die ganze Familie: Der Große bedient den Mixer, die Kleine zerdrückt die Bananen, ich fette die Backform ein und meine Frau hat die Oberaufsicht inne.

Rezept für ein Bananenbrot

Wer es auch mal versuchen möchte, hier das Rezept: 80 Milliliter neutrales Öl mit 110 Gramm braunem Zucker und zwei Eier verquirlen. 200 Gramm Mehl, drei Teelöffel Backpulver, eine Prise Salz, eine Prise Zimt und ein Teelöffel Vanillezucker vermengen, anschließend mit der Öl-Eiermasse verrühren. Dann die fein zerdrückten Bananen einrühren, den Teig in eine Form geben und im vorgeheizten Ofen etwa 55 Minuten backen. Brot erst abkühlen lassen, danach aus der Form nehmen. Probieren Sie es aus – und retten so Ihre Bananen vor der Mülltonne.

