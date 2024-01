Braunschweig. Landwirtinnen und Landwirte freuen sich über Zuspruch aus der Bevölkerung. Ihr Ziel: Städtern die Landwirtschaft wieder näherbringen.

„Ich will auch noch Bauer werden!“ Und: „Wir Bauernkinder brauchen eine Zukunft.“ Etliche Jungs und Mädchen ratterten am Samstagvormittag mit Mini-Treckern zwischen Kohlmarkt und Ringerbrunnen durch die Braunschweiger Fußgängerzone. Auf Pappschildern machten sie deutlich, was ihre Eltern – Landwirtinnen und Landwirte aus der gesamten Region – bewegt. Die Aktion „Landwirtschaft im Dialog“ wird schon seit etlichen Jahren vom Landvolk Braunschweiger Land veranstaltet. Sie hat immer einen Bezug zur „Grünen Woche“: Die internationale Messe wurde gerade eröffnet und findet bis Ende Januar in Berlin statt.