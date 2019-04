Dank Renate Baum ist in Lengede viel los

. Renate Baum hat Karriere gemacht, eine Karriere im Ehrenamt. Das verwundert nicht, denn die 68-jährige Lengederin ist eine Frau die anpackt, die nicht zögert, die – auch wenn es für den einen oder anderen mitunter unangenehm wird – ihren Mund aufmacht. Womöglich ist das ein Grund dafür, dass Renate Baum in allen Vereinen und Institutionen, denen sie bislang beigetreten ist, schnell von Neben- in Hauptrollen schlüpfte.

Doch darum ging es ihr nie, versichert sie. „Ehrenamt macht einfach Spaß, weil man viel zurück bekommt.“ Renate Baum hat die Dinge im Kulturverein der Gemeinde Lengede (Landkreis Peine), dem sie vorsitzt, gerne in der Hand. „Mir liegt das Organisatorische“, sagt sie. Die 68-Jährige stellt Veranstaltungen wie Lesungen oder Führungen auf die Beine, seit 1999 managt sie Mehrtagesfahrten ins europäische Ausland, auch für Tagestouren zu Opern und Konzerten oder in geschichtsträchtige deutsche Städte hat sie immer eine passende Idee parat. „Es hilft, wenn man selbst schon in einer der Städte war und sich ein bisschen auskennt.“

In diesem Sommer organisierte Renate Baum, die bis vor vier Jahren zwei Beratungsstellen des Lohnsteuerhilfevereins in Braunschweig und Lengede leitete, zum 20. Mal seit 1999 eine Vier-Tage-Tour des Kulturvereins. „Es geht nach Schweigen ans Tor zur deutschen Weinstraße“, erzählt sie. „Es ist aufregend“, gesteht die Lengederin. „Hat man an alles gedacht? Wird alles klappen? Tage vorher schießen einem viele Gedanken durch den Kopf und man schläft unruhiger.“ Doch wie seit 20 Jahren wird Renate Baum auch dieses Mal wieder dafür sorgen, dass es für die Lengeder „läuft“.

2012 initiierte Renate Baum in Lengede den Büchertausch, den inzwischen der Generationentreff übernommen hat. 2016 baute sie die Kleiderkammer für Flüchtlinge und Bedürftige mit auf. Bis Januar dieses Jahres war sie Schriftführerin beim Handels- und Gewerbeverein Lengede, der unter anderem die Weihnachts- und Herbst-Märkte veranstaltet. Außerdem steht sie als „Engagement-Lotse“ Vereinen zur Verfügung, die Hilfe brauchen. Im vergangenen Jahr betrat die Ehrenamts-Allrounderin Neuland: Sie beteiligte sich maßgeblich an der Organisation des ersten Lengeder Kulturfestes. „Wir planen schon für das nächste für 2020“, sagt Renate Baum.

Diese Frau will nichts dem Zufall überlassen. „Schuld“ daran, dass Renate Baum sich in und für Lengede engagiert, hatte Ingo Voecks, Siedlerbundvorsitzender, als Renate Baum 1987 nach Lengede zog. „Komm in den Vorstand, ich mache dich in Lengede bekannt“, habe Voecks ihr damals gesagt. So kam es auch. Heute ist Renate Baum aus Lengeder Ehrenämtern kaum wegzudenken.