Braunschweig. Aktuelle Ereignisse, Abschlusstraining, Spieldaten – hier geht es zum Liveticker rund um das Niedersachsen-Derby am 14. April in Braunschweig.

Es ist wieder Derby-Zeit, diesmal im Braunschweiger Eintracht-Stadion! Der BTSV, momentan Tabellensechzehnter, und Hannover 96, Tabellenfünfter, treffen am Sonntag, 14. April, aufeinander. Beide Vereine benötigen auf ihre Art und Weise dringend Punkte. Ein entsprechend heißes Derby ist zu erwarten – sowohl auf dem Rasen als auch im Umfeld.

In diesem Liveticker berichten wir im Vorhinein wie auch am Spieltag selbst alles Wissenswerte rund um das Niedersachsen-Derby. Sollten Sie ausschließlich am Spielgeschehen (Sonntag, 13.30 Uhr) interessiert sein: Klicken Sie sich hier zu unserem Spielticker!

Braunschweig gegen Hannover – Informationen rund ums Derby im Ticker

Freitag, 16.41 Uhr: Was wiederum öffentlich für Fans zugänglich ist, wir haben es unten schon einmal kurz angedeutet: das Abschlusstraining beider Mannschaften. Sowohl Eintracht Braunschweig als auch Hannover 96 lassen parallel um jeweils 11 Uhr Zuschauerinnen und Zuschauer zu, das Hannoveraner Team dehnt und dribbelt gar in der Heinz-von-Heiden-Arena. Mehr dazu gibt es morgen an dieser Stelle!

Freitag, 15.57 Uhr: Zum Derby am Sonntag müssen sich die Bürger auf einige Einschränkungen einstellen: Am Hauptbahnhof in Braunschweig wird es zu Einschränkungen kommen, auch an der Hamburger Straße. Dazu gibt es Umleitungen bei Bus und Bahn. Alles, was Sie an Service rund um das Spiel wissen müssen, haben wir in unserem großen FAQ aufgeschrieben.

Freitag, 15.22 Uhr: Wer Eintracht Braunschweig in dieser Saison mal im Free-TV sehen wollte, der wurde leider enttäuscht: Durch die Spielansetzungen ist der BTSV – mit Ausnahme des Pokalspiels gegen Schalke – nicht ein einziges Mal bei Sport1 zu sehen gewesen. Auch das Derby wird nicht frei empfangbar zu sehen sein, sondern ausschließlich bei Sky. Bedeutet, es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder sich in eine der Braunschweiger Kneipen zu setzen – oder unseren Liveticker am Sonntag zu verfolgen. Wir begrüßen beides!

Freitag, 14.34 Uhr: Eine halbe Stunde später trat Eintracht-Coach Daniel Scherning vor die Medien. „Fußball ohne Fans ist scheiße!“, sagte der 40-Jährige mit Blick auf die Anhänger beim öffentlichen Training am morgigen Samstag auf dem Nebenplatz des Stadions um 11 Uhr.

Freitag, 14.03 Uhr: Hannover 96 hat mit seiner Pressekonferenz am Freitag den Anfang gemacht. Trainer Stefan Leitl will erst zum fünften Mal überhaupt in der Geschichte des Niedersachsen-Derbys den Doppelderby-Sieg in einer Saison, sieht dem Kick aber trotzdem mit Respekt entgegen, da bis zu sieben Spieler am Sonntag drohen auszufallen. Definitiv nicht dabei sind Andreas Voglsammer (Oberschenkelverletzung), Antonio Foti (Verletzung am Sprunggelenk), Brooklyn Ezeh (nicht im Kader), Julian Börner (krank), Sebastian Ernst (krank). Große Fragezeichen in Richtung Sonntag gibt es bei Enzo Leopold und Harvard Nielsen.

Freitag, 13.39 Uhr: Für Aufsehen sorgen zwei Tage vor dem Derby mehrere Provokationen von Hannover 96-Fans, die in der Nacht zu Freitag in ganz Niedersachsen, darunter zweimal in Braunschweig, „ihrem“ Verein zum 128. Geburtstag gratulierten. Braunschweig-Anhänger wiederum haben in der vorvergangenen Nacht in Hannover 17 DHL-Auslieferungsfahrzeuge beschmiert. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen und kann auch schon erste Ergebnisse liefern.

Freitag, 13.09 Uhr: Interessant ist auch der Blick auf die Heim- und Auswärtstabelle: Beide Vereine fühlen sich eher im eigenen Stadion wohl. Braunschweig sammelte bislang 21 der 30 Punkte im Eintracht-Stadion, Hannover bis dato 27 der 44 in der Heinz-von-Heiden-Arena. Auswärts hingegen sind die Roten eher schwach, kassierten fünf ihrer sechs Niederlagen in der Fremde. Allerdings, das muss auch gesagt werden: Das letzte Auswärtsspiel gewann Hannover 0:3 in Magdeburg. Wie ist denn ansonsten so die Stimmung in Braunschweig? Wir haben in der Fußgängerzone nachgefragt – das Ergebnis seht ihr im eingebundenen Instagram-Reel.

Freitag, 12.33 Uhr: Womit wir beim Blick auf den Spieltag angelangt wären: Noch vor dem Derby am Sonntag dürfen viele Tabellennachbarn von Eintracht und Hannover vorlegen. Am Freitagabend tritt Hansa Rostock in Berlin gegen die Hertha (41 Punkte) an. Zur gleichen Zeit spielt Kaiserslautern in Fürth (39 Punkte). Am Samstag folgen dann die Begegnungen zwischen Wiesbaden und Düsseldorf sowie Schalke und Nürnberg (37 Punkte). Für BTSV und 96 gleichermaßen interessant ist zudem das Parallelspiel am Sonntag zwischen Magdeburg und Hamburg (48 Punkte). Festzuhalten ist: Alle anderen Abstiegskonkurrenten – bis auf Magdeburg – haben es eher mit Vereinen aus dem Tabellenmittelfeld zu tun, die wohl weder mit dem Aufstieg noch Abstieg etwas zu tun haben werden. Allzu sicher sollte man sich in dieser 2. Liga aber nie sein ...

Freitag, 12.11 Uhr: Herzlich willkommen zu unserem Liveticker rund um das Derby-Geschehen in Braunschweig an diesem Wochenende! Wir starten mit einem nüchternen Blick auf die Tabelle der 2. Bundesliga: Eintracht Braunschweig befindet sich mit 30 Punkten vor diesem Spieltag auf Relegationsrang 16. Der Abstand zum Siebzehnten Kaiserslautern beträgt nur einen Punkt, ebenso wie zu den über Braunschweig platzierten Teams aus Rostock und Wiesbaden. Auch Schalke und Magdeburg (beide 32 Punkte) wären theoretisch erreichbar für den BTSV. Die vergangenen Spieltage haben gezeigt: Im Tabellenkeller ist alles möglich. Genauso bei Eintracht: Zwischen 5:0-Gala gegen Elversberg und 0:1-Ernüchterung gegen Rostock ist alles drin. Hopp oder top – unter Trainer Daniel Scherning gab es erst ein Unentschieden. Letztes Wochenende war Fortuna Düsseldorf jedenfalls zu stark. Apropos Düsseldorf: Die Rheinländer stehen dort, wo Hannover noch hin will, nämlich auf Platz 3. Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl rangiert momentan auf Platz 5, mit fünf Punkten Rückstand zum Relegationsrang. Ein Sieg wäre vermutlich nötig, um im Saisonendspurt Kontakt zu halten. Nach einer Siegesserie im Februar waren zuletzt aber vermehrt Unentschieden unter den Ergebnissen – so auch am vergangenen Sonntag gegen Schalke.

Niedersachsen-Derby in Braunschweig Begegnung: Eintracht Braunschweig – Hannover 96 Anstoß: Sonntag, 14. April – 13.30 Uhr Ort: Eintracht-Stadion in Braunschweig Übertragung: live auf Sky Sport 2 (HD)

