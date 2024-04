Braunschweig. Ein Teil der Hamburger Straße wird wegen des Eintracht-Spiels am Sonntag gesperrt. Wo und wann genau Autofahrer nicht durchkommen.

Wegen des Fußballspiels von Eintracht Braunschweig gegen Hannover 96 wird am Sonntag, 14. April, die Hamburger Straße stadteinwärts zwischen Schmalbachstraße und Siegfriedstraße sowie stadtauswärts zwischen der Anschlussstelle der A 392 und der Schmalbachstraße von 10 Uhr bis voraussichtlich 17 Uhr gesperrt. Das kündigt die Stadt in einer Pressemitteilung an.

Die Zufahrt zum Wohngebiet Schwarzer Berg sei aus Richtung Norden für Anlieger frei. Von Süden kommend sei die Zufahrt ab der Autobahnanschlussstelle bis zur Siegfriedstraße ebenfalls für Anlieger frei. Weil die Taxenhalteplätze vor dem Eintracht-Stadion entfallen, werden Ersatzhalteplätze auf der Hamburger Straße in Höhe Hausnummer 229/230 (etwas südlich des Gesundheitsamtes) eingerichtet, heißt es weiter.

Wegen des Eintracht-Braunschweig-Spiels wird auch die Ackerstraße gesperrt

Aus Richtung Norden, von der Gifhorner Straße kommend, werde die Zufahrt zum Wohngebiet Vorwerksiedlung von 10 Uhr bis voraussichtlich 17 Uhr gesperrt; Anlieger dürften passieren.

Weiterhin wird der Mitteilung zufolge die Ackerstraße zwischen Hausnummer 66 A beziehungsweise Siemens Parkplatz P4 und Salzdahlumer Straße in beide Richtungen in der Zeit zwischen 10.30 Uhr bis voraussichtlich 13.30 Uhr sowie von 15.30 Uhr bis voraussichtlich 18.30 Uhr gesperrt. Die Zufahrt sei auch hier für Anlieger frei. Rund um das Eintracht-Stadion sowie in der Ackerstraße sei mit Parkeinschränkungen zu rechnen.

Ortskundige werden gebeten, die genannten Bereiche nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren.

