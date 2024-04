Braunschweig. Die Zweitliga-Partie wird zeitweise überlagert vom Geschehen auf den Rängen: Pyro, Böller, Fackeln. Sportlich überragt Eintrachts Defensive.

Das emotional aufgeladene Niedersachsen-Derby fand am Sonntagnachmittag keinen Sieger. Vor ausverkauftem Haus im Eintracht-Stadion gab es zwischen Braunschweig und Hannover 96 ein 0:0. Mit dem Punktgewinn verlässt das Team von Trainer Daniel Scherning Relegationsplatz 16 und springt ans rettende Ufer der 2. Fußball-Bundesliga. Ein sportlicher Leckerbissen war die Partie allerdings nicht.

Hälfte 1 litt zunächst stark unter dem Einfluss der äußeren Umstände. Heißt im Klartext: Mit Fußball hatte das lange Zeit nicht viel zu tun, was sich auf dem Rasen des Eintracht-Stadions abspielte. Erst hatte es eine starke Choreo in der Südkurve gegeben, dann massive Rauchbomben aus dem Gästeblock. Zudem schossen die Hannoveraner wie schon beim Derby vor einem Jahr Raketen in Block 15, eine Frau wurde laut Polizei dabei verletzt. Auch die Blau-Gelben zündeten dann Böller, Raketen und Pyro. So überlagerte das Duell zwischen Süd- und Nordkurve zunächst die Partie auf dem Rasen. Aber Mitte der ersten Hälfte nahm auch diese Fahrt auf.

Los ging‘s mit einem folgenschweren Zusammenprall zwischen Hasan Kurucay und Robert Ivanov. Die beiden Eintracht-Verteidiger wollten den Ball klären, Verantwortung übernehmen und durchziehen. Und rauschten so mit Kopf (Ivanov) und Schulter (Kurucay) zusammen. Während der Zweitgenannte weitermachen konnte, musste der Erstgenannte eine Viertelstunde später vom Platz. Unter Tränen, gestützt von der medizinischen Abteilung und begleitet von aufmunterndem Applaus der Zuschauer ging es für Ivanov in die Kabinen.

Jannis Nikolaou, Derbyheld des Vorjahres, kam in die Partie. Und dann ging erst so richtig los mit dem Fußballspielen. Rayan Philippe mit einem Abschluss (42.), seine Flanke auf Johan Gomez (45.) und Gomez‘ Pressing auf Hannovers Keeper Ron-Robert Zieler sorgten endlich für spielerische Aufregung. Auf der Gegenseite verhinderten zwei starke Zweikämpfe mehr Gefahr fürs Eintracht-Tor: Ermin Bicakcic (34.) und Kurucay (43.) klärten in allerhöchster Not jeweils vor Cedric Teuchert. Das 0:0 zur Pause war somit verdient.

Die zweite Hälfte war keine Minute alt, da wars sie schon wieder unterbrochen. Hannovers Pyrofackeln hüllten den Stadion-Norden in Rauch, auch die Braunschweiger im Süden feuerten zahlreiche Geschosse ab. Anders als in Hälfte 1 ging es aber mit mehr Fußball weiter diesmal. Beide Mannschaften erhöhten nun das Risiko. Hannovers Max Christiansen prüfte Ron-Thorben Hoffmann mit einem Fernschuss (56.). Und Eintrachts Nummer 1 blieb erstmal im Mittelpunkt. Wie er Teucherts noch von Nicolo Tresoldi abgefälschten Schuss noch entschärfte, war überragend (58.).

Eintracht verlässt die Abstiegszone der 2. Bundesliga

Aber Blau-Gelb befreite sich aus der sanften Umklammerung mit großem Einsatz. Das zentrale Mittelfeld insbesondere mit Robin Krauße und Thorir Helgason arbeitete mit hohem Aufwand und starker Disziplin zahlreiche Aufgaben ab, die Hannovers Offensive stellte. Vorne waren Philippe und Gomez allgegenwärtig, aber nicht konsequent genug im Abschluss.

Es war klar: Eine Aktion wird das Spiel entscheiden. So stieg die Nervosität. Und Eintracht konnte sich bei Hoffmann und dem zurückeilenden Marvin Rittmüller bedanken, dass es in Minute 78 nicht 0:1 stand. Nach einer eigenen Ecke hatten die Blau-Gelben viel zu offen gestanden, am Ende aber kein Tor kassiert, weil Eintrachts Nummer 1 stabil blieb. Auch gegen Teuchert (82.) war Hoffmann wieder da. Aber auch Eintracht blieb am Drücker.

Helgasons Abschluss (84.) nach schönem Spielzug läutete den Endspurt ein. In dem allerdings nichts Entscheidendes mehr passierte. Das Niedersachsen-Derby endete torlos. Für Eintracht ist der Punkt wichtig, bedeutet er doch die Übergabe von Relegationsplatz 16 an Hansa Rostock. Für Braunschweig geht es nun nach Osnabrück.

