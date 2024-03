Braunschweig. Gegen Rostock lieferte Braunschweig erneut in Hälfte 1 eine schwache Vorstellung ab. Danach wurde es besser. Und dann kam Schumacher.

Diese Niederlage tut Eintracht Braunschweig extrem weh. Im Heimspiel gegen Hansa Rostock, den direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga, gab es am Freitagabend im ausverkauften Stadion an der Hamburger Straße ein 0:1 (0:0). Damit schicken die Rostocker die Eintracht in der Tabelle wieder auf Rang 17, der am Ende den direkten Abstieg in Liga 3 bedeuten würde. Das Tor des Abends erzielte Hansas Kevin Schumacher in der 72. Minute. Hansa kann mittlerweile ohne Umschweife als Braunschweiger Angstgegner bezeichnet werden. Die jüngsten sechs Duelle gingen allesamt an die Rostocker. Eintrachts letzter Sieg ist bereits fünf Jahre her.

Und das Warten geht weiter. Wer sich eine spielerische Reaktion der Eintracht-Profis auf den mauen Auftritt in der Vorwoche erhofft hatte, der wurde in Hälfte 1 enttäuscht. Wie schon beim 1:2 in Nürnberg lieferten die Blau-Gelben in den ersten 45 Minuten eine schwache Vorstellung ab. Zielgerichtetes Offensivspiel fand kaum statt, auch über Standards kamen die Braunschweiger nur höchst selten in aussichtsreiche Situationen. Einzig Robert Ivanov (26. Minute) schloss einigermaßen gefährlich ab.

Eintracht verliert das Spiel, das man nicht verlieren durfte

Das Etikett „verlieren verboten“ klebte an dieser Partie. Und besonders den Braunschweigern war der hohe Druck im Kampf um den Klassenerhalt anzumerken. Einfache Dinge, die rund um die Winterpause noch geklappt hatten, gingen diesmal schief. Wie schon zu häufig in den vergangenen Wochen: einfaches Passspiel, taktische Verschiebungen, Absicherungen.

Rostock war besser im Spiel, hatte deutlich mehr Spielanteile und Abschlüsse. Die mit Abstand beste Möglichkeit der ersten Hälfte: ein Lattenschuss von Svante Ingelsson in Minute 29. Der Rostocker Außenstürmer hatte Ivanov in Hälfte 1 gleich mehrfach in Schwierigkeiten gebracht, auf der Gegenseite hatte auch Saulo Decarli oftmals Schwierigkeiten mit Kai Pröger. Ungewöhnlich für die seit Monaten eigentlich stabil wirkende Defensive. Ermin Bicakcic war am Freitagabend mit Abstand bester Braunschweiger Verteidiger.

Anthony Ujah fehlt die Bindung zum Spiel

Und nach vorne? Da ging eigentlich gar nichts. Und das, obwohl Scherning erstmals nach dessen schwerer Schulterverletzung inklusive Operation wieder von Beginn an auf Anthony Ujah gesetzt hatte. Aber der Routinier hing in der Luft, bekam kaum Zuspiele, war von den Versorgungslinien abgeschnitten. Wie schon in Nürnberg zeigte Eintracht eine schwache erste Hälfte. Doch eines war diesmal anders: Zur Pause stand‘s 0:0 und nicht 0:2 wie im Frankenland.

Scherning reagierte in der Halbzeit und brachte Sebastian Griesbeck für den unsicher wirkenden Decarli. Eintrachts Trainer steht am Freitag in Paderborn immerhin wieder Hasan Kurucay zur Verfügung. Der Verteidiger hat dann seine Zwei-Spiele-Sperre abgesessen und dürfte sogleich ein Startelfkandidat sein. Wie auch Griesbeck. Doch zurück zum Rostock-Spiel.

Sebastian Griesbeck belebt Braunschweigs Spiel

Griesbeck führte sich mit zwei gewonnenen Zweikämpfen ein sowie einer Rettungstat und brachte somit Leben ins Team, das in Hälfte 1 noch über weite Strecken mutlos gewirkt hatte. Und so kam es zehn Minuten nach Wiederanpfiff folgerichtig zur ersten herausgespielten Möglichkeit über Griesbeck, Fabio Kaufmann und Rayan Philippe, an deren Ende Ujah etwas Druck im Abschluss fehlte. Dennoch: Das war bis dato Eintrachts beste Offensivszene im gesamten Spiel.

Jetzt waren die Blau-Gelben da. Sie fegten in den Zweikämpfen dazwischen, spielten Fußball und kamen zu Abschlüssen. Die Einwechslung von Hampus Finndell nach gut einer Stunde war zu Beginn auch wohltuend. Aber nur kurzzeitig. Denn genau in diese verhältnismäßig gute Phase traf Kevin Schumacher die Braunschweiger mitten ins Herz. Sein anspruchsvoller Kopfballtreffer ließ das Eintracht-Stadion kurzzeitig verstummen (72.).

Braunschweigs Reaktion? Die bis dahin beste Chance durch Lucoqui, der aber frei vorm Tor vorbeischoss (74.). Danach schaffte es Schernings Team nicht mehr, den Druck hochzuhalten und Rostock permanent zu beschäftigen. Vielmehr schien Hansa keine großen Schwierigkeiten zu haben, den Sieg über die Zeit zu bringen. So verlor Eintracht eine Partie, die man nicht hätte verlieren dürfen.

Mehr wichtige Nachrichten zu Eintracht Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was bei Eintracht Braunschweig passiert: