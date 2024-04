Braunschweig. In Hannover haben Unbekannte mehrere DHL-Fahrzeuge beschmiert, in ganz Niedersachsen feiern Hannover-Fans den 128. Geburtstag ihres Vereins. Es gab Festnahmen.

Mehrere Fan-Provokationen in ganz Niedersachsen heizen die Spannung vor dem Niedersachsen-Derby am Sonntagnachmittag in Braunschweig an. So haben Unbekannte in der vergangenen Nacht unter anderem am Horten-Bau in Braunschweig, dem ehemaligen Kaufhof-Gebäude am Schloss, an der Hertha-Peters-Brücke in Peine sowie in Fallersleben und Göttingen ortsspezifische Banner zum Beispiel mit der Aufschrift „Braunschweig gratuliert dem glorreichen HSV von 1896“ aufgehängt. Anlass ist der 128. Geburtstag von Hannover 96 am heutigen Freitag – aber natürlich liegt der Bezug zum Kick am Wochenende auch nahe, vermutet die Polizei Braunschweig.

Auch an der Eisenbahnbrücke an der Wolfenbütteler Straße in Braunschweig und in Oldenburg zum Beispiel seien Banner aufgehängt worden. Eine konkrete Anzahl an Bannern zu nennen, sei für die Polizei aktuell noch nicht möglich. Sie spricht von etwa einem Dutzend. Doch noch träfen weitere Bilder von neuen Standorten bei den Beamten ein. Nach Angaben der Polizeidirektion Braunschweig seien diese Banner mittlerweile aber wieder entfernt worden. Die Polizei Braunschweig spricht von einer Festnahme dreier Verdächtiger mit Hannover-Bezug in der Nacht zu Freitag in der Löwenstadt.

Fünfstellige Schadenshöhe nach Schmierereien in Hannover

Bereits zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 6.30 Uhr sprühten Unbekannte im Hannoveraner Stadtteil Anderten Graffiti mit Eintracht-Braunschweig-Bezug auf 17 DHL-Fahrzeuge. Laut Polizei Hannover liege der Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Fahrzeuge standen in einer abgetrennten, durch Zaun gesperrten Zone. Nach Angaben der Polizei laufen die Ermittlungen, erste Ansätze seien mittlerweile verfügbar, seien jedoch noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.

Vor 21.500 Zuschauern spielen am Sonntag im ausverkauften Eintracht-Stadion die Braunschweiger Eintracht und Hannover 96. Traditionell gibt es vor den Spielen immer kleinere oder größere Provokationen der beiden Fanlager.

