Hannover. Gleich sieben Kräfte drohen am Sonntag beim Niedersachsen-Derby auszufallen. Trotzdem will Hannover 96 den erst fünften Doppelderby-Sieg in einer Saison.

Hannover 96 nimmt den Weg am Sonntag zum Niedersachsen-Derby in Braunschweig mit viel Rückenwind, aber stark ersatzgeschwächt auf. Wie Trainer Stefan Leitl am Freitag bei der Pressekonferenz bekanntgab, drohen bis zu sieben Spieler auszufallen. Definitiv nicht dabei sind Andreas Voglsammer (Oberschenkelverletzung), Antonio Foti (Verletzung am Sprunggelenk), Brooklyn Ezeh (nicht im Kader), Julian Börner (krank), Sebastian Ernst (krank). Große Fragezeichen in Richtung Sonntag gibt es bei Enzo Leopold und Harvard Nielsen. Die Verantwortlichen wollen noch das morgige öffentliche Training in der Heinz-von-Heiden-Arena abwarten, das ab 11 Uhr stattfinden soll, und dann entscheiden.

Hannover hat am Sonntag ab 13.30 Uhr die Chance, den erst fünften Doppelderby-Sieg binnen einer Saison einzufahren. „Wir sind das viertbeste Team in der Rückrunde und haben die vergangenen fünf Spiele nicht verloren. Wir sind überzeugt von uns und glauben an unsere Stärke“, sagt Leitl.„Wir brauchen die Bereitschaft, alles dafür zu tun, das Spiel zu gewinnen. Es ist ein spezielles Spiel, vor dem Hintergrund der personellen Konstellation auch für uns. Wir müssen daher von der ersten Sekunde präsent und bereit sein, das Spiel anzunehmen. Denn der Gegner braucht die Punkte unbedingt.“

Leitl lobt die niedersachsenweite Fanaktion der 96-Anhänger

Zur niedersachsenweiten Aktion der Hannover-Fans zum 128. Geburtstag des Vereins, bei der die Anhänger im gesamten Bundesland Gratulationsbanner verteilt hatten, hat der Trainer von Hannover 96 nur lobende Worte übrig: „Es ist super. Da sieht man, welche Tradition der Klub mit sich bringt. Es ist eine tolle Aktion und beweist die Liebe zu dem Klub.“

Der Kick am Sonntag in Braunschweig ist seit Langem ausverkauft. 21.600 Menschen schauen sich die Begegnung im Eintracht-Stadion an. Darunter sind 2100 Fans aus Hannover.

