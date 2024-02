Braunschweig. Zum 46. Mal rollt am Sonntag der Schoduvel durch Braunschweig. Wir begleiten das Karnevalswochenende im Ticker.

Brunswiek helau! Zum 46. Mal rollt am Sonntag der Schoduvel durch Braunschweigs Straßen. Diesmal lautet das Motto „Er, sie, es, divers und frei – Brunsieks Narren sind dabei“. 5000 Jecken und etwa 130 Motivwagen nehmen in diesem Jahr an der Sause teil, die traditionell um 12.40 Uhr am Europaplatz rund um die Volkswagen-Halle startet. Mit erwa fünf Kilometern Länge Zugweg gilt er als größter Karnevalsumzug Norddeutschlands und hinter Köln, Düsseldorf und Mainz als viertgrößter Karnevalszug Deutschlands. Wir begleiten den Schoduvel in diesem Jahr übrigens nicht nur in diesem Ticker, sondern erstmals auch im Livestream.