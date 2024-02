Braunschweig. Nach dem Marsch durch Hondelage mit Motivwagen, Fußgruppen und Spielmannszug wird im Sportheim eine familiäre Zugparty gefeiert.

Hondeln schwirrt durch Raum und Zeit – das Motto des schon elften Karnevalsumzugs in Hondelage am Samstag ließ bei den Freunden närrischen Treibens viel Raum und Phantasie für Motivwagen und Verkleidungen zu. Die reichten von Dinosauriern bis zu Außerirdischen. Der Spielmannszug Lebenstedt begleitete den familiären Umzug. Die Wagen hatten die Bewohner des nordöstlichsten Braunschweiger Stadtteils selbst gestaltet, auch die Fußgruppen hatten sich exklusiv geschmückt. Motiv- und Bollerwagen wurden auf eigene Kosten mit Wurfmaterial wie Bonbons, Schokolade, Popcorn und Chips ausgestattet – vor allem die Kinder am Straßenrand freuten sich über den Süßigkeiten-Regen.