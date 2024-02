Braunschweig. 126 Motivwagen rollen beim 46. Schoduvel: Einer von ihnen nimmt die Fans von Eintracht Braunschweig satirisch aufs Korn. Eine Vorschau.

Eine Frau in Lack und Leder gekleidet: Lachend schwingt sie die Peitsche und droht mit Handschellen. Vor ihr bückend ein Mann, der die Unterwürfigkeit und den Schmerz augenscheinlich genießt. Sein Blick lustvoll, seine Zunge herausgestreckt. Die Farben seiner Kleidung, blau und gelb, enttarnen ihn als Eintracht-Fan. „Sado-Maso mit Eintracht“ – so lautet der Titel eines neuen Motivwagens der Karneval-Vereinigung der Rheinländer, welcher am 11. Februar beim 46. Schoduvel durch Braunschweigs Innenstadt zieht. Zugegeben: Rein optisch nicht der schönste Wagen, aber einer mit viel satirischem Humor, der offensichtlich wehtut.