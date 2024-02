Helmstedt/Braunschweig. Wer zum größten Karnevalsumzug Norddeutschlands will, sollte Bahn und Bus benutzen. Hier lesen Sie, wie das am besten klappt.

Der Schoduvel am Sonntag, 11. Februar, in der Braunschweiger Innenstadt wird ein Massenspektakel. Wer beim größten Karnevalsumzug Norddeutschlands mit mehr als 200.000 Zuschauern dabei sein will, der oder die sollte gemäß der Empfehlungen der Verantwortlichen von Polizei und Veranstalter mit öffentlichen Verkehrsmitteln an- und abreisen. Für fünf Euro pro Person ist auch aus dem Landkreis Helmstedt die Hin- und Rückfahrt mit den „Öffis“ möglich.