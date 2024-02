Gifhorn. So kommt man am Sonntag zum Schoduvel: Der Karnevalsumzug in Braunschweig ist auch mit Bahn und Bus gut zu erreichen.

Braunschweig ist Norddeutschlands Karneval-Hochburg. Mindestens 200.000 Menschen feiern hier jedes Jahr beim Karnevals-Umzug Schoduvel die fünfte Jahreszeit. Am Sonntag, 11. Februar, ist es wieder soweit. Für diejenigen, die am Straßenrand mitfeiern wollen, wenn bis zu 40 Tonnen „Kamelle“ ins närrische Volk geworfen werden, haben wir Wissenswertes zu Anreise und Ablauf in Petto:

Mit der Bahn

Mit der Bahn zum Schoduvel:

Vom Bahnhof Gifhorn Stadt verkehrt ein Regionalzug nach Braunschweig. Die Züge rollen sonntags ab 6.16 Uhr im Stundentakt. Der Erixx 83611 ist bis zum Braunschweiger Hauptbahnhof (Hbf.) knapp 30 Minuten unterwegs. Nach zehn Minuten Fahrzeit ist ein Zustieg in Meine möglich. Zurück von Braunschweig nach Meine und Gifhorn geht es sonntags ab 7.03 Uhr ebenfalls im Stundentakt. Nachschwärmer sollten im Hinterkopf haben, dass der letzte Zug in Richtung Gifhorn um 23.03 Uhr abfährt. Ein Ticket für die Hin- und Rückfahrt gibt es für Erwachsene ab 19 Euro

Mit dem Bus

Mit dem Bus zum Schoduvel:

Die Linie 111 verkehrt sonntags zwischen 8.30 Uhr und 20.30 Uhr im Zweistundentakt zwischen Gifhorn und der Braunschweiger City. Zusteigen kann man unter anderem in Ribbesbüttel, Hillerse, Didderse, Groß Schwülper und Walle. Der letzte Bus zurück fährt um 22 Uhr am Braunschweiger Rathaus. Weitaus aufwendiger ist eine Fahrt mit der Linie 170. Der erste Bus fährt um 9.16 Uhr am Gifhorner Bahnhof ab. Nach einem Umstieg am Wolfsburger Hbf erreicht man den Braunschweiger Hauptbahnhof planmäßig um 11.25 Uhr. Der letzte Bus zurück nach Gifhorn fährt dort um 18 Uhr ab.

Sympathieband

Mit Sympathieband sparen:

Es werden Sympathiearmbänder zur Finanzierung des Schoduvel verkauft. Das Band gilt an diesem Sonntag ganztägig in allen Bahnen, Bussen Straßenbahnen im Verbundgebiet als Fahrschein. Es ist für 5 Euro in Verkaufsstellen der Verkehrsunternehmen im Verkehrsverbund Region und in Braunschweig direkt unter anderem in der Tourist-Info und im Eintracht Braunschweig Fanshop zu haben.

Das Auto besser zuhause lassen oder nach einer Mitfahrgelegenheit suchen:

Es wird voll in der Innenstadt. lassen. Zudem sorgen die Sperrungen für den Schoduvel dafür, dass nicht alle Parkhäuser in der City angefahren oder nicht zur gewünschten Zeit wieder verlassen werden können. Bei der Suche nach einer Mitfahrgelegenheit, könnte sich der Blick oder ein eigener Aufruf in der Dorfapp oder Facebookgruppe des Wohnorts lohnen.

15-Minuten-Takt

15-Minuten-Takt im Stadtgebiet:

Um den Besuchern die Anreise zu erleichtern fahren viele Hauptlinien die Innenstadt im 15-Minuten-Takt an. Das gilt ab etwa 11 Uhr für die Linien (1, 2, 3, 4, 5, 411, 413, 416, 419, 429). Der Sonderfahrplan ist bereits in die elektronische Fahrplanauskunft eingepflegt, sodass Fahrten etwa mit der App „Meine BSVG“ vorgeplant werden können. Aktuelle Auskünfte gibt es am Sonntag von 10 bis 18 Uhr bei der Service-Hotline der BSVG unter 0531/28639-555.

Der Karnevalsumzug

Wo und wann startet der Umzug:

Der Karnevalsumzug startet um 12.40 Uhr am Europaplatz und zieht sich durch die Innenstadt. Die Strecke biegt vom Bohlweg aus in den Waisenhausdamm ab und führt von dort aus über die Friedrich-Wilhelm-Straße zurück zur Volkswagenhalle. Insgesamt schlängelt sich der bunte Lindwurm circa vier Stunden lang durch die Straßen.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: