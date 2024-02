Braunschweig. Erstmals sind wir beim Braunschweiger Karnevalszug so nah dabei wie sonst keiner. Unsere Reporter fangen an der Strecke das Treiben ein.

So viel Schoduvel wie 2024 gab es bei FUNKE Medien Niedersachsen noch nie: Erstmals übertragen wir am Sonntag den Braunschweiger Karnevalszug im Livestream – kostenlos und in voller Länge. Karnevalisten und Interessierte können auf unserer Homepage beim munteren Treiben dabei sein. Unsere Reporter werden sich am gesamten Zugweg tummeln, Kameras fangen Bilder von der gesamten Strecke sein. So nah dran wie bei uns ist man sonst nirgendwo.

Die Übertragung beginnt um 12.15 Uhr, gegen 12.30 Uhr startet die Kommentierung unserer Karnevals-Experten Henning Noske und Lukas Mauri. Die Reporterinnen Anna Lucy Richter, Denise Rosenthal und Christina Wicke werden die Stimmung an den neuralgischen Orten, am Europaplatz beim Start, am Altstadtmarkt, am Bohlweg, aber auch an den vielen anderen Orten, an dem sich der längste Karnevalszug Norddeutschlands entlangschlängelt, einfangen. „Wir versuchen, Blicke hinter die Kulissen zu werfen. Zum Beispiel wollen wir auf einzelnen Karnevalswagen mitfahren und immer wieder mit prominenten und nicht-prominenten Karnevalisten ins Gespräch zu kommen“, stellt Mauri das Programm vor.

Die Kameramänner Lars Bernert und Lennart Böcker sorgen für die Bilder, die Hauptkamera wird den Frohsinn am Altstadtmarkt einfangen. Florian Kleinschmidt hat die Gesamtleitung des ambitionierten Projekts. Alle Fäden laufen in unserem neuen Videostudio in der Redaktion zusammen. „Wir haben bereits mehrere Sportveranstaltungen im Livestream übertragen oder den Empfang von Basketball-Weltmeister Dennis Schröder im Braunschweiger Altstadtrathaus. Aber dieses Projekt ist bislang das technisch anspruchsvollste“, sagt der Bild- und Videoredakteur. Die Übertragung endet, wenn der letzte Karnevalswagen über den Altstadtmarkt gerollt ist, also etwa gegen 16 Uhr.

Schoduvel-Ticker zusätzlich zum Livestream

Doch das ist noch nicht alles: Zusätzlich zum Livestream sind wir am Sonntag auch mit einem Ticker beim Schoduvel dabei. Die Eindrücke unserer Reporter, die Meinung der Polizei, die schönsten Bilder und Kurzvideos – all das können Sie auch bei uns nachlesen.