Braunschweig. Der Schoduvel steht in den Startlöchern. Doch spielt das Wetter am Sonntag mit oder müssen sich Karneval-Fans einen Regenschirm einpacken?

Die Vorbereitungen für den 46. Schodvel in Braunschweig sind im vollen Gange. Am Sonntag zieht auch dieses Jahr wieder der größte Karnevalsumzug Norddeutschlands durch Braunschweigs Straßen. Ganze vier Stunden lang rollen die Wagen durch die Innenstadt, die Karnevalisten werfen Süßigkeiten und Spielzeuge ins Publikum.

Gestartet wird um 12.40 Uhr am Europaplatz. Von da aus ziehen die 130 großen Motivwagen mit zahlreichen Musikzügen und Tanzgruppen aus der Region durch die Innenstadt. Die Strecke führt dann vom Bohlweg aus in den Waisenhausdamm über die Friedrich-Wilhelm-Straße und von da aus wieder zurück zur Volkswagenhalle. Die Frage ist aber: Wie wird zum Schoduvel das Wetter? Bleibt es trocken, oder müssen sich Karnevals-Fans einen Regenschirm einpacken?

So wird das Wetter zum 46. Braunschweiger Schoduvel

Seit Tagen stürmt und regnet es in Braunschweig. Am Donnerstagabend fiel dann sogar vereinzelt Schnee. Die Frage ist jetzt, ob das Wetter besser wird oder ob der Schoduvel am Sonntag ins Wasser fällt. Laut Felix Herz, Pressesprecher des Deutschen Wetterdienstes, wird es zwar ruhiger als die letzten Tage, aber beste Bedingungen für das Freiluft-Event gibt es trotzdem nicht. Den ganzen Vormittag soll es Nieselregen geben, der lange anhält. Erst gegen Nachmittag ist mit einem Ende des Regens zu rechnen. Außerdem bleibt es den ganzen Tag über bewölkt mit Temperaturen von 8 bis 9 Grad Celsius am Vormittag und mit maximal 10 Grad Celsius am Nachmittag. Eine gute Nachricht gibt es trotzdem. Trotz Regen soll es nicht stürmisch werden.

Tipp der Redaktion: Besucher des Schoduvels sollten sich also einen Regenschirm einpacken. Wer aber sein Kostüm durch Regenkleidung und Schirm nicht verunstalten möchte, kann sich kurzfristig einen transparenten Regenschirm besorgen und Fäden aus Stoff drankleben. Schon entsteht ein Quallen-Kostüm, dass nicht nur gut aussieht, sondern zudem vor dem Wetter schützt.