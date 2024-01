Braunschweig. Weniger Wurfmaterial, aber ungebremste Narrenfreude: 46. Schoduvel rollt am 11. Februar durch Braunschweig. Das ist geplant.

Braunschweig verwandelt sich am 11. Februar erneut in eine Gute-Laune-Hochburg, wenn der 46. Schoduvel durch die Straßen zieht. „Er, sie, es, divers und frei, Brunswieks Narren sind dabei“ – so lautet das diesjährige Motto, welches unter knapp 70 Einsendungen siegte. „Passend“, wie Zugmarschall Karsten Heidrich findet. Erwartet werden zwischen 200.000 und 250.000 begeisterte Jecken an der Zugstrecke – je nach Wetterlage. Heidrich gibt sich aber optimistisch: „Wir hoffen, dass wir wieder strahlend blauen Himmel haben.“