Wolfenbüttel. Am 11. Februar findet Norddeutschlands größter Karnevalsumzug in Braunschweig statt. So fahren die Züge und Busse an diesem Tag.

Einige zählen schon die Tage: Am kommenden Sonntag findet der Braunschweiger Schoduvel statt. Dann herrscht Ausnahmezustand in der Innenstadt: Zum 46. Mal findet der traditionelle Karnevalsumzug statt. Stets dabei: viele Wolfenbüttelerinnen und Wolfenbütteler. Einige nehmen an dem Zug teil, viele andere stehen am Straßenrand und wollen mitfeiern. Doch wie kommt man aus der Lessingstadt und dem Kreis Wolfenbüttel am besten ins nahegelegene Braunschweig?

Los geht es für Norddeutschlands größten Karnevalsumzug an der Volkswagen-Halle. Start ist um 12.40 Uhr. Fünf Kilometer lang ist der Zug. Es gibt also viele Möglichkeiten, sich in der Braunschweiger Innenstadt an die Straße zu stellen, um die mehr als 100 Motivwagen zu beobachten.

Die Buslinie 421 fährt von Wolfenbüttel, von der Haltestelle „In den Schönen Morgen“ Richtung Braunschweig. Beispielsweise um 10.13 Uhr, um 10.43 Uhr und dann alle halbe Stunde.

So kommen Sie aus Wolfenbüttel nach Braunschweig zum Schoduvel mit dem Zug

Mit dem Zug kommen Wolfenbütteler unter anderem nach Braunschweig: um 10.26 Uhr beispielsweise fährt ein Zug Richtung Löwenstadt, um 10.52 Uhr der nächste. Etwa zehn Minuten dauert es bis zum Braunschweiger Hauptbahnhof. In diesem Takt fahren die Züge nach Braunschweig, also zweimal die Stunde. Alle halbe Stunde fahren hier auch Busse der Linie 420 nach Braunschweig ab: stets um sechs nach und um 36.

Aus Schöppenstedt fährt stündlich der RB 45 ab – so etwa um 10.34 oder 11.34 Uhr. Der Zug hält auch in Dettum, hier um 10.41 oder eben 11.41 Uhr. Auch aus Schladen geht es stündlich nach Braunschweig: um 11.12 oder 12.12 Uhr.

Aus Börßum fährt ebenfalls alle Stunde ein Zug nach Braunschweig: um 10.16 oder 11.16 Uhr gibt es beispielsweise die Möglichkeit, Richtung Schoduvel zu fahren. Nach einem Stopp in Wolfenbüttel geht es weiter.

So weit ist es vom Braunschweiger Bahnhof zu den einzelnen Stationen des Schoduvels

Von Schandelah geht es ebenfalls regelmäßig – mit weiterem Stopp in Weddel – Richtung Braunschweig. Halt in Schandelah, das traditionell mit einem Motivwagen am Schoduvel teilnimmt, ist um 10.38 oder 11.38 Uhr. In Weddel sind die Abfahrtzeiten dann um 10.51 oder 11.51 Uhr.

Vom Hauptbahnhof sind es zu Fuß dann in etwa noch 1,7 Kilometer zu den Schlossarkaden, 1,9 Kilometer zum Bohlweg oder 2,7 Kilometer zum Astor-Filmtheater. Hier führt der Karnevalsumzug bekanntlich entlang.

Wie in den Vorjahren gibt es auch in diesem Jahr ein Sympathie-Armband für fünf Euro. Die Einnahmen dienen neben den Sponsorengeldern der Finanzierung des Schoduvels. Hiermit können die Besucher dann ganztägig im gesamten Geltungsbereich des Verbundtarifs Region Braunschweig kostenlos mit Bus, Tram und Bahn an- und abreisen. Zur Verbundregion gehört auch der Landkreis Wolfenbüttel. red

