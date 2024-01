Braunschweig. Das Sympathie-Bändchen ist für fünf Euro zu haben. Es ermöglicht kostenlose Fahrt im gesamten Verbundgebiet und weitere Vergünstigungen.

Zum großen Karnevalsumzug durch Braunschweig am Sonntag, 11. Februar, werden wieder Tausende Menschen aus der gesamten Region erwartet. Wie in den Vorjahren gibt es auch dieses Mal ein Sympathie-Armband für fünf Euro. Die Einnahmen dienen neben den Sponsorengeldern der Finanzierung des Schoduvels.

Wer sich ein Sympathie-Armband sichert, hat mehrere Vorteile: Zum einen können die Besucher dann ganztägig im gesamten Geltungsbereich des Verbundtarifs Region Braunschweig kostenlos mit Bus, Tram und Bahn an- und abreisen. Zur Verbundregion gehören neben Braunschweig auch Salzgitter und Wolfsburg sowie die Landkreise Peine, Gifhorn, Wolfenbüttel, Helmstedt und Goslar.

Mit dem Sympathie-Band gibt‘s Vergünstigungen

Zusätzlich haben die Besitzer des Sympathie-Armbands am Schoduvel-Sonntag freien Eintritt zur Zugparty ab 15.30 Uhr in der Volkswagen-Halle. Und: Schon am Freitag, 9. Februar, bekommen sie zur Karnevalsparty „Karneval total“ um 20.11 Uhr im Westand vier Euro Rabatt beim Eintritt (Normalpreis: 15 Euro). Diese Party wird von den Braunschweiger Freibeutern – mit 70 Mitgliedern eine der großen Showgruppen – gemeinsam mit den drei Braunschweiger Karnevalgesellschaften organisiert.

Darüber hinaus erhalten die Besucher mit einem Sympathie-Armband über das beiliegende Gutscheinheft zahlreiche weitere Schnäppchen. Das Band wird unter anderem verkauft im Eintracht-Fanshop an der Hamburger Straße, in der Touristinfo, Kleine Burg 14, im Edeka-Center im Brawo-Park, im Globus-Markt an der Otto-von-Guericke Straße, in allen Filialen der Stadtbäckerei Milkau und bei Selgros an der Daimlerstraße. Zusätzlich wird das Band in zahlreichen Verkaufsstellen der Verkehrsunternehmen im Verkehrsverbund angeboten, zum Beispiel im BSVG-Servicecenter am Bohlweg. Auch an den Abendkassen der Volkswagen-Halle sowie im Westand werden die Bänder zum Verkauf angeboten.

Das Sympathie-Band ermöglicht am Schoduvel-Sonntag freie Fahrt mit Bussen, Bahnen und Straßenbahnen. © privat | Komitee Braunschweiger Karneval

Keine Parkplatzsuche, stattdessen Unterstützung für den Schoduvel

Das Schoduvel-Sympathie-Armband kann außerdem über den Onlineshop des Komitees Braunschweiger Karneval bestellt werden: www.braunschweiger-karneval.de. Unter dieser Adresse ist auch eine aktuelle Liste aller Verkaufsstellen in der Region veröffentlicht.

Alle Verkehrsunternehmen im Verkehrsverbund erkennen das Bändchen am Schoduvel-Sonntag als Fahrschein an. Der Vorteil ist, dass die Zuschauer, Teilnehmer und Gäste, die mit diesem Band zum Umzug anreisen, keine Parkplätze suchen müssen, hinterher bequem wieder nach Hause kommen – und gleichzeitig einen Beitrag zur Unterstützung des Karnevalzuges leisten.

