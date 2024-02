Braunschweig. Die BSVG bietet am Sonntag, 11. Februar, auf vielen Hauptlinien einen 15-Minuten-Takt an. In der Innenstadt gibt es Umleitungen.

Zum großen Karnevalsumzug am Sonntag, 11. Februar, in Braunschweig setzt die BSVG wieder zusätzliche Fahrzeuge ein, um allen Besucherinnen und Besuchern die Anreise in die Innenstadt zu erleichtern. Ab cirka 11 Uhr gilt dann auf den Hauptlinien (1, 2, 3, 4, 5, 411, 413, 416, 419, 429) ein 15-Minuten-Takt. Die Sperrungen für den Schoduvel führen derweil auch zu einer Reihe von Umleitungen und Änderungen im Bus- und Stadtbahnverkehr, teilt das Unternehmen mit.

Aktuelle Auskünfte gibt es am Sonntag von 10 bis 18 Uhr bei der Service-Hotline der BSVG unter 0531/28639-555. Der Sonderfahrplan ist bereits in die elektronische Fahrplanauskunft (EFA) eingepflegt, sodass Fahrten beispielsweise mit der App „Meine BSVG“ vorgeplant werden können.

Das Sympathieband des Karnevalsumzugs gilt am Sonntag, 11. Februar, als Fahrschein im gesamten Gebiet des Verkehrsverbundes Region Braunschweig. Es gelten die Beförderungsbedingungen des VRB.

Stadtbahn-Änderungen: Schienenersatzverkehr und andere Routen

Der letzte Anschluss der Stadtbahnlinien am „Rathaus“ ist um cirka 12 Uhr, ehe der Betrieb aufgrund des Umzuges teilweise eingestellt werden muss. Ab cirka 12.15 Uhr beginnt daher der Schienenersatzverkehr der Linien 1E (Wilhelmstraße Wenden), 2E (Wilhelmstraße Siegfriedviertel) und 3E (Wilhelmstraße Volkmarode).

Die Stadtbahnen der BSVG fahren ab cirka 12.30 Uhr wie folgt: Die Linien 1 und 2 verkehren von Stöckheim beziehungsweise Heidberg über den Hauptbahnhof zum John-F.-Kennedy-Platz. Hier ist der Ausstieg in Richtung Innenstadt möglich. Von hier fahren die Stadtbahnen als Linie 3 beziehungsweise 5 mit Halt am Friedrich-Wilhelm-Platz und Europaplatz weiter in Richtung Weststadt beziehungsweise Broitzem. In der Gegenrichtung wird die gleiche Streckenführung mit Linienwechsel am John-F.-Kennedy-Platz genutzt.

Die Linie 4 fährt zwischen Helmstedter Straße und John-F.-Kennedy-Platz. Von der Helmstedter Straße kommend geht es ab der Haltestelle „St. Leonhard (Stadthalle)“ weiter auf einem Rundkurs über die Haltestellen Hauptbahnhof, Heinrich-Büssing-Ring und Leisewitzstraße zum John-F.-Kennedy-Platz. Von hier geht es zurück zum Hauptbahnhof (Haltestelle vor Viewegsgarten) und weiter in Richtung Helmstedter Straße.

Umleitungen der Buslinien in der Innenstadt

Die Buslinien 411, 413, 416, 418, 422, 450, 480 und die KVM-Linie 560 können die Friedrich-Wilhelm-Straße ab Betriebsbeginn nicht befahren und werden daher zunächst bis cirka 10.15 Uhr über die Lange Straße umgeleitet und bedienen die Ersatzhaltestellen „Alte Waage“ und „Hagenmarkt“. Die Haltestellen „Altstadtmarkt“, „Friedrich-Wilhelm-Platz“, „Friedrich-Wilhelm-Straße“ und „Münzstraße“ entfallen.

Bereits um cirka 10.15 Uhr ist für die Buslinien der letzte zentrale Anschluss an der Haltestelle „Rathaus“. Nach 10.15 Uhr gelten für alle Buslinien im Innenstadtgebiet weiträumige Umleitungsstrecken. Von da an wird auch die Ersatz-Haltestelle „Rathaus“ in der Wilhelmstraße mit Bussteig A (SEV 1E, 2E und 3E) und Bussteig B (Buslinien Richtung Radeklint), sowie in der Neuen Güldenklinke Bussteig C (Buslinien Richtung Staatstheater) und Bussteig D (Linie 420) bedient.

Die Linienwege der Busse ab cirka 10.15 Uhr im Detail

Buslinie 411: Von Lamme über Lehndorf kommend, fahren die Busse der 411 dann über Rudolfplatz, Amalienplatz, Wendenring, Mühlenpfordtstraße und Fallersleber Straße zur Ersatzhaltestelle Rathaus in der Wilhelmstraße und weiter auf dem normalen Linienweg.

Aus Mascherode und der Südstadt kommend fahren die Busse über Hauptbahnhof, Jasperallee und Steinweg zur Ersatzhaltestelle Rathaus in der Wilhelmstraße. Ab Rathaus über Wilhelmstraße, Wendentor, Fallersleber Straße, Lange Straße zum Radeklint und weiter auf dem normalen Linienweg.

Buslinie 413: Da die Theodor-Heuss-Straße bereits ab 7 Uhr in beiden Richtungen für den Verkehr gesperrt wird, fahren die Busse der Linie 413 von cirka 7.30 Uhr aus Leiferde und Rüningen kommend über Frankfurter Straße, Luisenstraße und Gieselerwall zum Rathaus.

Ab cirka 10 Uhr dann über Cyriaksring, Altstadtring, Rudolfplatz, Amalienplatz, Wendenring, Mühlenpfordtstraße, Wendentor und Fallersleber Straße zum Rathaus in der Wilhelmstraße, und dann weiter auf dem normalen Linienweg.

Aus Querum kommend fahren die Busse ab cirka 10 vom Rathaus über Wilhelmstraße, Wendentor, Fallersleber Straße, Celler Straße und den Ring zur Frankfurter Straße und weiter nach Rüningen und Leiferde.

Buslinie 416: Aus Völkenrode kommend fahren die Busse über die Celler Straße, Amalienplatz, Wendenring, Mühlenpfordtstraße, Wendenstraße und Fallersleber Straße zur Ersatzhaltestelle Rathaus in der Wilhelmstraße und weiter auf dem normalen Linienweg.

Vom Staatstheater kommend fahren die Busse über Rathaus, Wilhelmstraße, Am Wendentor, Fallersleber Straße, Lange Straße zum Radeklint und weiter auf dem normalen Linienweg.

Buslinie 418: Vom Raffteich kommend fahren die Busse der Linie 418 über Madamenweg, Altstadtring, Rudolfplatz, Amalienplatz, Wendenring, Mühlenpfordtstraße, Wendenstraße und Fallersleber Straße zur Ersatzhaltestelle Rathaus in der Wilhelmstraße und weiter auf dem normalen Linienweg.

Von der Jasperallee kommend fahren die Busse über Steinweg zur Ersatzhaltestelle Rathaus in der Wilhelmstraße. Von hier über Wilhelmstraße, Am Wendentor, Fallersleber Straße, Lange Straße, Radeklint, Güldenstraße und dann weiter auf dem normalen Linienweg.

Buslinien 419 und 429: Da die Theodor-Heuss-Straße ab cirka 7 Uhr gesperrt wird, fahren die Busse der Ringlinie 419 vom Hauptbahnhof über den Ring bis Cyriaksring, und weiter über Luisenstraße, Europaplatz und John-F.-Kennedy-Platz zum Hauptbahnhof.

Ab cirka 10.15 Uhr (nach der Sperrung des Europaplatzes wegen des Umzuges), enden die Busse der Linie 419 an der Haltestelle „Fabrikstraße“. Die Linie 429 beginnt ab dann wiederum an der Haltestelle „Fabrikstraße“ und fährt über Cyriaksring, Rudolfplatz und Wendenring zum Hauptbahnhof.

Regiobuslinie 420: Die Linie beginnt am Rathaus in der Neuen Güldenklinke (Bussteig D) und führt über die Jasperallee und den Altewiekring zum Hauptbahnhof, ab hier gilt der normale Linienweg.

Aus Wolfenbüttel kommend fahren die Busse ab Hauptbahnhof über den Altewiekring und die Jasperallee zum Haltestelle Rathaus in der Neuen Güldenklinke (Bussteig D).

Buslinie 422: Aus Lehndorf kommend fahren die Busse der Linie 422 über Ernst-Amme-Straße, Rudolfplatz, Amalienplatz, Wendenring, Mühlenpfordtstraße, Wendentor und Fallersleber Straße zum Rathaus, Ersatzhaltestelle in der Wilhelmstraße.

Vom Rathaus in Richtung Lehndorf fahren die Busse über Wilhelmstraße, Am Wendentor, Fallersleber Straße, Lange Straße, Celler Straße, Amalienplatz, Rudolfplatz über Ernst-Amme-Straße.

Regiobuslinie 480: Aus Groß Schwülper kommend fahren die Busse über die Celler Straße, Amalienplatz, Wendenring, Mühlenpfordtstraße, Wendenstraße und Fallersleber Straße zur Ersatzhaltestelle Rathaus in der Wilhelmstraße

Von der Ersatzhaltestelle Rathaus in der Wilhelmstraße aus fahren die Busse über Wilhelmstraße, Am Wendentor, Fallersleber Straße, Lange Straße zum Radeklint und weiter auf dem normalen Linienweg.

Die Regiobuslinien 450 und die KVM-Linie 560: Die Regiobuslinie 450 von Vechelde sowie die KVM-Linie 560 von Bortfeld, Wendeburg und Wipshausen fahren ab Rudolfplatz über Amalienplatz, Wendenring, Mühlenpfordtstraße und Fallersleber Straße zur Ersatzhaltestelle Rathaus in der Wilhelmstraße.

Vom Rathaus in Richtung stadtauswärts fahren sie über Wilhelmstraße, Wendentor, Fallersleber Straße, Lange Straße zum Radeklint und weiter auf dem normalen Linienweg.

Zusätzliche Fahrten mit Anschluss an die Straßenbahnen oder bis in die Innenstadt

• 414 ab Waller Weg um 12.03 Uhr bis Rathaus

• 427 ab Essehof um 11.25 Uhr über Weddel

• 430 ab Destedt/Kalkofenweg um 11.30 Uhr und 12.30 Uhr

• 445 ab Vallstedt/Sudetenstraße um 11.41 Uhr

• 450 ab Vechelde Bahnhof um 11.35 Uhr

• 560 ab Zweidorf/Denkmal um 11.45 Uhr

red