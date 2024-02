Salzgitter. Es das Karneval-Ereignis der Region: Am Sonntag zieht in Braunschweig der Schoduvel durch die Straßen. So kommen Sie zum Umzug.

Der größte Karnevalsumzug Norddeutschlands startet am Sonntag, 11. Februar, 12.40 Uhr am Europaplatz in Braunschweig. Auch viele Salzgitteraner werden dann sicher mitfeiern und den Umzug von Braunschweigs Straßen aus ansehen. Wie Sie mit dem ÖPNV von Salzgitter aus pünktlich zum Umzug in Braunschweig sind, haben wir hier einmal für Sie zusammengestellt.

Ein Tipp vorweg: Das Schoduvel-Sympathieband gibt es auch in diesem Jahr wieder. Es kostet 5 Euro und ermöglicht am Sonntag die Nutzung von Bus, Tram und Nahverkehrszug aller Verkehrsunternehmen im Verkehrsverbund Region Braunschweig (VRB). Diese erkennen das Bändchen als Fahrschein an. Das Bändchen ist bei der KVG in Salzgitter in der Mobilitätszentrale in Lebenstedt, Konrad-Adenauer-Straße 8 (am Bahnhof), sowie auf dem Betriebshof Lebenstedt, An der Feuerwache 12-20, erhältlich. Es sollte bereits vorab erworben werden, rät die Kraftverkehrsgesellschaft (KVG).

Das sind am Sonntag zum Schoduvel die günstigsten Verbindungen von Salzgitter nach Braunschweig

Von Lebenstedt aus: Die Regionalbahn (RB) 44 fährt um 11.15 ab Bahnhof Lebenstedt und erreicht dann um 11.40 Uhr den Hauptbahnhof in Braunschweig. Wer ein wenig später starten mag: Um 12.15 Uhr fährt die RB 44 erneut ab Bahnhof Lebenstedt und ist dann zum Start des Umzuges, um 12.40 Uhr, am Hauptbahnhof Braunschweig. Zurück geht es dann zum Beispiel vom Hauptbahnhof aus um 18.19, 19.19, 20.19 oder auch 21.19 Uhr mit der RB 44. Die Fahrt bis Lebenstedt dauert jeweils 23 Minuten.

Mit dem Bus geht es zum Beispiel mit der 602 jeweils zur vollen Stunde ab Lebenstedt Bahnhof durch bis nach Braunschweig zum John−F.−Kennedy−Platz (ab Thiede wird der Bus dann zur 620). Zurück geht es jeweils mit der 620 ab John−F.−Kennedy−Platz in Braunschweig um 18.07, 19.07 und 20.07 Uhr ab John−F.−Kennedy−Platz.

Von Salzgitter-Bad aus: Die RB 46 fährt 11.32 Uhr ab Bahnhof Salzgitter-Bad und erreicht um 11.50 Uhr Braunschweig, Hauptbahnhof. Wer ein wenig später starten mag, nimmt die RB 46 genau eine Stunde später. Übrigens: Jeweils um 11.28 und 12.28 Uhr fährt die RB 46 ab Bahnhof Ringelheim.

So kommen Sie am Sonntag vom Schoduvel in Braunschweig zurück nach Salzgitter

Zurück nach Salzgitter-Bad und Ringelheim geht es zum Beispiel mit der RB 46, die um 18.05 Uhr oder auch um 19.05 Uhr ab Braunschweig Hauptbahnhof startet. Sie hält dann um 18.20 beziehungsweise 19.20 Uhr in Salzgitter-Bad und um 18.26 beziehungsweise 19.26 Uhr in Ringelheim.

Von Thiede aus: Die Buslinie 620 startet am Sonntag um 11.29 Uhr am Sportzentrum und um 11.31 Uhr an der Frankfurter Straße. Um 11.50 Uhr hält der Bus am John−F.−Kennedy−Platz in Braunschweig. Zurück geht es in diesem Fall jeweils 18.07, 19.07 und 20.07 Uhr ab John−F.−Kennedy−Platz in Braunschweig.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Schoduvel in Braunschweig!

