Braunschweig. An diesem Mittwoch geht der Vergewaltigungsprozess gegen Christian B. weiter. Am Landgericht wird nun ein zentraler Zeuge gehört.

Der Prozess gegen Christian B. vor dem Landgericht Braunschweig wird an diesem Mittwoch fortgesetzt – und entwickelt sich zu einer Milieustudie. Eine Gesellschaft von kriminellen, deutschen Aussteigern traf sich Mitte der 2000er-Jahre an der portugiesischen Algarveküste. Einer von ihnen war Christian B., der als Hauptverdächtiger im Fall Madeleine „Maddie“ McCann gilt. Zwei andere waren Manfred S. und Helge B..

Als Christian B. zusammen mit einem Mittäter im April 2006 wegen Dieseldiebstahls in Untersuchungshaft kam, nutzten Manfred S. und Helge B. umgehend die Möglichkeit, in dessen Haus einzubrechen, um literweise Diesel und weitere wertvolle Gegenstände zu stehlen. Helge B. nahm damals eine Videokamera und Filme mit. Darauf sollen schwerste Sexualstraftaten zu sehen sein, mutmaßlich verübt von Christian B. an einer jugendlichen Deutschen und einer älteren Italienerin.

Prozess am Landgericht Braunschweig: Manfred S. und Helge B. sind zentrale Zeugen

Zur Polizei ging er damit nicht, die Filme sind verschwunden. Wegen der beiden angeblich auf den Filmen dokumentierten Taten, außerdem der Vergewaltigung einer irischen Touristin sowie sexuellen Missbrauchs von Kindern steht Christian B. nun vor dem Landgericht Braunschweig. Dort war er bereits 2019 verurteilt worden wegen Vergewaltigung einer 72-jährigen US-Rentnerin in deren Ferienwohnung. Sieben Jahre Haft lautete das Urteil. Seine Strafe hätte er bald abgesessen, er könnte freikommen – oder im Fall einer erneuten Verurteilung in Sicherungsverwahrung landen.

Bereits im ersten Landgerichtsprozess 2019 waren Manfred S. und Helge B. die Hauptbelastungszeugen. Im aktuellen Verfahren sagte Manfred S. vor Ostern als Zeuge aus, nun kommt Helge B. an die Reihe. Beide hatten bereits in den vergangenen Jahren ihr Wissen um den Fall mit mehreren Interviews versilbert und Christian B. öffentlichkeitswirksam als Täter im Fall „Maddie“ bezichtigt – dieser Fall schwebt bei allem, was vor Gericht erörtert wird, über dem Prozess, ist aber nicht Gegenstand des Verfahrens. Die entscheidende Frage lautet: Kann man diesen Kriminellen glauben, die scheinbar in jeder Situation auf ihren Vorteil bedacht scheinen?

