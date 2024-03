Braunschweig. Braunschweigs Staatsanwaltschaft wirft dem 47-Jährigen Vergewaltigungen und sexuellen Missbrauch vor. So läuft der Prozess.

Vermutlich ist dies der Prozess in Braunschweig, der in diesem Jahr das größte Medienecho auslöst: Christian B. ist der Hauptverdächtige der Staatsanwaltschaft im Fall Madeleine McCann – und deshalb seit 2020 im Fokus. Vor dem Braunschweiger Landgericht steht er aber nun, weil er wegen verschiedener Sexualdelikte angeklagt ist.

29 Verhandlungstage hat die Jugendstrafkammer des Landgerichts für den Prozess bis Ende Juni angesetzt. Unsere Zeitung begleitet das Geschehen vor Gericht. In dieser Übersicht können Sie in chronologischer Reihenfolge all das nachlesen, was sich bislang in Saal 141 ereignet hat. Für detaillierte Information klicken Sie auf die einzeln verlinkten Berichte.

Der nächste Prozesstag findet am 14. März statt.

Christian B. vor dem Landgericht Braunschweig – eine Chronologie

1. März 2024 : Am dritten Prozesstag wird der erste Zeuge der Staatsanwaltschaft gehört: Manfred S. ist einer derjenigen, der zwei Vergewaltigungsszenen auf Video gesehen haben soll. Er habe Christian B. darauf erkannt, sagt er vor dem Landgericht Braunschweig. Er hatte diesen in Portugal kennengelernt.

: Am dritten Prozesstag wird der erste Zeuge der Staatsanwaltschaft gehört: Manfred S. ist einer derjenigen, der zwei Vergewaltigungsszenen auf Video gesehen haben soll. Er habe Christian B. darauf erkannt, sagt er vor dem Landgericht Braunschweig. Er hatte diesen in Portugal kennengelernt. 23. Februar 2024 : Am zweiten Prozesstag wird die Anklage verlesen – 30 Minuten dauert dies. Christian B. spricht nicht, dafür sein Anwalt: Er streut massive Zweifel am Wahrheitsgehalt aller wichtigen Zeugenaussagen, kündigt zudem eine Ex-BKA-Mitarbeiterin als Zeugin an. Diese habe von einer Verschwörung des Bundeskriminalamtes gegen B. berichtet.

: Am zweiten Prozesstag wird die Anklage verlesen – 30 Minuten dauert dies. Christian B. spricht nicht, dafür sein Anwalt: Er streut massive Zweifel am Wahrheitsgehalt aller wichtigen Zeugenaussagen, kündigt zudem eine Ex-BKA-Mitarbeiterin als Zeugin an. Diese habe von einer Verschwörung des Bundeskriminalamtes gegen B. berichtet. 21. Februar 2024 : Friedrich Fülscher, Kopf der Verteidigung von Christian B., spricht mit unserer Zeitung über den Prozessbeginn, die Aufstellung des Verteidiger-Teams, englische Boulevard-Journalisten – und seinen Mandanten.

: Friedrich Fülscher, Kopf der Verteidigung von Christian B., spricht mit unserer Zeitung über den Prozessbeginn, die Aufstellung des Verteidiger-Teams, englische Boulevard-Journalisten – und seinen Mandanten. 20. Februar 2024 : Das Landgericht schließt die Schöffin wie erwartet aus. Die 2. Strafkammer erklärte den Antrag der Verteidigung für begründet, „weil Zweifel an der rechtlichen Gesinnung und der Rechtstreue der ehrenamtlichen Richterin vorlagen“.

: Das Landgericht schließt die Schöffin wie erwartet aus. Die 2. Strafkammer erklärte den Antrag der Verteidigung für begründet, „weil Zweifel an der rechtlichen Gesinnung und der Rechtstreue der ehrenamtlichen Richterin vorlagen“. 16. Februar 2024: Der erste Prozesstag vor dem Landgericht in Braunschweig beginnt und endet turbulent. Das große Interesse von Presse und Zuschauenden verzögert den Beginn der Verhandlung. Zudem endet der offizielle Teil nach wenigen Minuten – durch einen Befangenheitsantrag der Verteidigung des Angeklagten. Eine Schöffin soll vor Jahren auf X (ehemals Twitter) zum Töten von Brasiliens Ex-Präsident Jair Bolsonaro aufgerufen haben. Die Kammer unterbricht die Verhandlung, die Schöffin aus der Gemeinde Liebenburg wird voraussichtlich ausgetauscht.

Fotostrecke: Erster Prozesstag gegen Christian B. in Braunschweig Blick am Morgen auf das Landgericht Braunschweig: Einige Kameraleute haben sich postiert. Das Interesse an dem Prozess gegen Christian B., Verdächtiger im Fall Maddie, wegen fünf Sexualdelikten ist groß. © FMN | Hendrik Rasehorn Ein Bus fährt am frühen Morgen vor dem Landgericht in Braunschweig entlang. (Aufnahme mit langer Belichtungszeit und Fisheye-Objektiv) © DPA Images | Moritz Frankenberg Der Prozessbeginn gegen Christian B. am Landgericht Braunschweig zieht einiges Interesse auf sich. In der Münzstraße haben sich am Morgen Zuschauer wie Medienvertreter postiert. © FMN | Christina Wicke Einsatzfahrzeuge der Polizei parken am Morgen vor dem Landgericht. © DPA Images | Moritz Frankenberg Der Prozessbeginn gegen Christian B. am Landgericht Braunschweig zieht einiges Interesse auf sich. Vor dem Haupteingang haben sich am Morgen Zuschauer wie Medienvertreter postiert. © FMN | Christina Wicke Medienvertreter warten zu Prozessbeginn gegen den Angeklagten Christian B. vor dem Landgericht Braunschweig auf Einlass. © DPA Images | Julian Stratenschulte Blick am Morgen auf das Landgericht Braunschweig: Die Anwälte treffen gegen 8 Uhr ein, gefilmt von zahlreichen Medienvertretern. © FMN | Hendrik Rasehorn Blick am Morgen auf das Landgericht Braunschweig: Die Anwälte treffen gegen 8 Uhr ein, gefilmt von zahlreichen Medienvertretern. © FMN | Christina Wicke Der Prozessbeginn gegen Christian B. am Landgericht Braunschweig zieht einiges Interesse auf sich. Etwa eine halbe Stunde vor dem geplanten Start stehen noch viele Menschen vor dem Haupteingang. © FMN | Hendrik Rasehorn Der Prozessbeginn gegen Christian B. am Landgericht Braunschweig zieht einiges Interesse auf sich. Etwa eine halbe Stunde vor dem geplanten Start stehen noch viele Menschen vor dem Haupteingang. © FMN | Hendrik Rasehorn Ein Fahrzeug der Justiz fährt am Morgen des Prozessbeginns gegen Christian B. in einen Innenhof vom Landgericht. © DPA Images | Moritz Frankenberg Im Fahrzeug der Justiz: der Angeklagte. © DPA Images | Moritz Frankenberg Medienvertreter warten zu Prozessbeginn vor einer Sicherheitsschleuse. © DPA Images | Julian Stratenschulte Polizisten stehen vor dem Landgericht und werden von einer Kamerafrau gefilmt. © DPA Images | Moritz Frankenberg Prozessbeteiligte und Zuschauer warten zu Prozessbeginn gegen den Angeklagten Christian B. in einem Gerichtssaal im Landgericht Braunschweig auf den Beginn des Prozesses, der sich verzögert hat. © DPA Images | Julian Stratenschulte Die Vorsitzende Richterin Uta Engemann (Mitte) steht mit den Richtern Timo Schmidt (links) und Anke Hesse (rechts) zu Prozessbeginn im Gerichtssaal im Landgericht Braunschweig. © DPA Images | Julian Stratenschulte Lisa Rust, Pressesprecherin Landgericht Braunschweig, spricht am ersten Tag im Prozess gegen den Angeklagten Christian B. im Landgericht Braunschweig vor Medienvertretern. © DPA Images | Julian Stratenschulte Die Anwälte des Angeklagten Christian B. beantworteten ebenso Fragen von Medienvertretern. © DPA Images | Julian Stratenschulte Sie sind die Anwälte des Angeklagten: Atilla Aykac (von links nach rechts), Dennis Bock, Friedrich Fülscher und Philipp Marquort. © DPA Images | Julian Stratenschulte Ein Fahrzeug der Justiz verlässt mit dem Angeklagten Christian B. am ersten Prozesstag den Innenhof vom Landgericht. © DPA Images | Moritz Frankenberg 1 / 20

