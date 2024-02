Braunschweig. Friedrich Fülscher ist Kopf des Verteidigerteams des Hauptverdächtigen im Fall Maddie und spricht über den Prozess in Braunschweig.

Der Maddie-Hauptverdächtige Christian B. steht in Braunschweig seit vergangenem Freitag als Angeklagter vor dem Landgericht. Zum Prozessauftakt reisten dutzende Journalisten aus dem In- und Ausland an. Dabei gelang es Verteidiger Dr. Friedrich Fülscher, die Aufmerksamkeit weg von seinen Mandanten und hin auf eine Schöffin und deren Mordaufrufe im Internet zu lenken. Mit seinem erfolgreichen Befangenheitsantrag setzte der Anwalt ein erstes Ausrufezeichen.