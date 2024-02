Braunschweig. Die Staatsanwaltschaft wirft Christian B. weitere fünf schwere Sexualstraftaten vor. Die Opfer: drei Frauen und zwei Kinder.

Das noch immer ungeklärte Schicksal des dreijährigen britischen Mädchens Madeleine McCann, das im Mai 2007 im portugiesischen Ferienort Praia da Luz spurlos aus einem Hotelzimmer verschwand, bewegt die Öffentlichkeit in aller Welt. Und so werden denn auch Medienvertreter aus dem In- und Ausland am nächsten Freitag im Braunschweiger Landgericht den Auftakt zu einem Strafprozess gegen jenen Mann verfolgen, der im Verdacht steht, Maddie vor fast 17 Jahren entführt und ermordet zu haben.