Braunschweig. Zweiter Anlauf: Der Eklat um die mittlerweile ausgetauschte Schöffin verhinderte bislang, dass die Anklage gegen Christian B. verlesen wird.

Tag zwei im Prozess um Christian B. in Braunschweig: Am Freitagmorgen wird die Verhandlung am Landgericht fortgesetzt. Dem Angeklagten, der für die Staatsanwaltschaft auch der Hauptverdächtige im Fall Madeleine McCann ist, werden drei schwere Vergewaltigungen und zwei Fälle sexuellen Missbrauchs von Kindern vorgeworfen. Die Taten sollen in Portugal stattgefunden haben, es gilt die Unschuldsvermutung. Das Interesse und Medienecho ist groß.

Während sich am ersten Tag der Verhandlung schnell alle Blicke auf eine (mittlerweile ausgeschlossene) Schöffin richteten, wird an diesem Freitag voraussichtlich die Anklage gegen den 47-Jährigen in den Fokus rücken. Zur Verlesung ist es bislang nicht gekommen.

Der Prozess-Auftakt vor einer Woche war nach wenigen Minuten unterbrochen worden: Die Verteidigung hatte einen Befangenheitsantrag gegen eine Schöffin gestellt, weil diese 2019 auf der Plattform X zum Töten des damaligen Präsidenten Brasiliens, Jair Bolsonaro, aufgerufen haben soll.

Das geschah bisher: Nachrichten zum Maddie-Verdächtigen Christian B.

Unsere Berichterstattung zur Verurteilung von Christian B. im Jahr 2019:

red