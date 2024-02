Das Graue Haus in der JVA Wolfenbüttel wurde nach mehr als zehn Jahren wiedereröffnet. Anstaltsleiter Dieter Münzebrock führte Justizministerin Kathrin Wahlmann nach einer Feierstunde durch das Gebäude. Künftig sollen 90 Insassen lange Haftstrafen im Grauen Haus verbüßen. Nach der Inbetriebnahme wird auch die Untersuchungshaft in Wolfenbüttel untergebracht: Die Abteilung Braunschweig in der Rennelbergstraße hingegen macht dicht. © FMN | Erik Westermann