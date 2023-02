Wolfsburger Brandserie: Hoffen auf scheinbar banale Hinweise

Wolfsburg. 17-mal brannte es in Westhagen, einmal am Laagberg. Der Tatverdächtige ist wieder frei, die Polizei sucht weiter Zeugen. Der Aldi bleibt geschlossen.

Was für ein Wahnsinn: Innerhalb von zehn Stunden brannte es im Bereich Westhagen ab Sonntagnachmittag 18-mal. Wegen der Brandserie mussten Dutzende Feuerwehrleute zu immer neuen Brandherden eilen, letztmalig Montagfrüh um 2.41 Uhr. Schluss war erst, als die Polizei wenige Minuten nach dem letzten Feuer gegen 2.50 Uhr einen Tatverdächtigen (25) schnappte. Am schlimmsten getroffen hat es den Aldi in der Suhler Straße.

Für die Polizei ist nach Aussage von Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch nun ganz wichtig, dass sich weitere Zeugen melden – insbesondere zum größten Feuer am Aldi-Markt, aber auch zu den vielen Kleinbränden. Weiterhelfen könnten ganz unterschiedliche Beobachtungen, erläuterte die Sprecherin: Hat sich jemand etwas genauer angeguckt, irgendwo länger gestanden, sich weggeduckt? Ist jemand zügig irgendwo weggegangen oder mit dem Fahrrad davongefahren?

Kurz vor 17 Uhr am Sonntag brannte es an der Lieferzone am Aldi-Markt in Westhagen lichterloh. Foto: Harry Engel / privat

Polizei sucht zur Brandserie dringend weitere Zeugen

Die Polizeisprecherin wiederholte die Beschreibung eines Mannes aus dem Zeugenaufruf vom Sonntagabend: Gesucht werden Zeugenhinweise zu einem Mann von schlanker Statur, mit kurzen dunklen Haaren und kurzem Vollbart. Der Unbekannte soll kurz vor der Entdeckung des Feuers am Supermarkt im Osten von Westhagen dort vorbeigegangen, auf ein Fahrrad gestiegen und davongefahren sein.

Es ist zu vermuten, dass es sich dabei um eine Täterbeschreibung handelt. Ob diese Beschreibung tatsächlich auf den 25-Jährigen passt, der in der Nacht zu Montag als Tatverdächtiger festgenommen wurde, dazu konnte die Polizeisprecherin am Dienstag nichts sagen. Weiter laufen auch die Ermittlungen, ob der Verhaftete als Tatverdächtiger für alle Brände vom Wochenende in Betracht kommt. Die Brandermittler überprüfen auch, ob es einen Zusammenhang zu Brandstiftungen in jüngster Vergangenheit gibt.

An 17 Stellen in Westhagen brannte es innerhalb weniger Stunde, das erste der insgesamt 18 Feuer wurde im nahen Sachsenring am Laagberg entdeckt. Foto: Jürgen Runo / Grafik

Fehlende Haftgründe – tatverdächtiger Wolfsburger wieder frei

Der tatverdächtige Wolfsburger wurde nach seiner vorläufigen Festnahme in der Nacht am Montagmittag wieder entlassen, weil die Staatsanwaltschaft Braunschweig nach Polizeiangaben wegen fehlender Haftgründe keinen Haftbefehl beantragt hatte. Eine mögliche Wiederholungsgefahr war offenbar kein Haftgrund.

Entdeckt wurden die insgesamt 18 Brände am Wochenende – 17 in Westhagen und einer ganz in der Nähe am angrenzenden Laagberg im Sachsenring – im Zeitraum zwischen Sonntag, 16.36 Uhr, und Montag, 2.41 Uhr. Die Polizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand in allen Fällen von vorsätzlicher Brandstiftung aus.

Aldi in Wolfsburg-Westhagen brannte- Das sind die Fotos Aldi in Wolfsburg-Westhagen brannte- Das sind die Fotos Der Aldi-Supermarkt in Westhagen brannte am Sonntag, 6. Februar. Foto: Harry Engel / Privat

Aldi in Wolfsburg-Westhagen brannte- Das sind die Fotos Das Dach des Aldi-Markts in der Suhler Straße in Westhagen hat gebrannt. Zahlreiche Schaulustige verfolgten die Löscharbeiten der Feuerwehr. Foto: Markus Kutscher / Wolfsburger Nachrichten

Aldi in Wolfsburg-Westhagen brannte- Das sind die Fotos Die Einsatzkräfte rissen Teile des Dachs ein. Foto: Markus Kutscher / Wolfsburger Nachrichten

Aldi in Wolfsburg-Westhagen brannte- Das sind die Fotos Zahlreiche Schaulustige verfolgten die Löscharbeiten der Feuerwehr. Foto: Markus Kutscher / Wolfsburger Nachrichten

Aldi in Wolfsburg-Westhagen brannte- Das sind die Fotos Das Feuer am Aldi-Markt in Westhagen beschäftigte die Feuerwehren bis zirka 19 Uhr. Foto: Feuerwehr Wolfsburg



Aldi in Wolfsburg-Westhagen brannte- Das sind die Fotos Am Tag nach dem Brand sind die Schäden an der Brandruine deutlich zu erkennen. Foto: Michael Uhmeyer / regios24

Aldi in Wolfsburg-Westhagen brannte- Das sind die Fotos Am Tag nach dem Brand sind die Schäden an der Brandruine deutlich zu erkennen. Foto: Michael Uhmeyer / regios24

Aldi in Wolfsburg-Westhagen brannte- Das sind die Fotos Am Tag nach dem Brand sind die Schäden an der Brandruine deutlich zu erkennen. Foto: Michael Uhmeyer / regios24

Aldi in Wolfsburg-Westhagen brannte- Das sind die Fotos Am Tag nach dem Brand sind die Schäden an der Brandruine deutlich zu erkennen. Foto: Michael Uhmeyer / regios24

Aldi in Wolfsburg-Westhagen brannte- Das sind die Fotos Am Tag nach dem Brand sind die Schäden an der Brandruine deutlich zu erkennen. Foto: Michael Uhmeyer / regios24



Aldi in Wolfsburg-Westhagen brannte- Das sind die Fotos Am Tag nach dem Brand sind die Schäden an der Brandruine deutlich zu erkennen. Foto: Michael Uhmeyer / regios24

Aldi in Wolfsburg-Westhagen brannte- Das sind die Fotos Am Tag nach dem Brand sind die Schäden an der Brandruine deutlich zu erkennen. Foto: Michael Uhmeyer / regios24

Aldi in Wolfsburg-Westhagen brannte- Das sind die Fotos Am Tag nach dem Brand sind die Schäden an der Brandruine deutlich zu erkennen. Foto: Michael Uhmeyer / regios24

Aldi in Wolfsburg-Westhagen brannte- Das sind die Fotos Am Tag nach dem Brand sind die Schäden an der Brandruine deutlich zu erkennen. Foto: Michael Uhmeyer / regios24

Aldi in Wolfsburg-Westhagen brannte- Das sind die Fotos Am Tag nach dem Brand sind die Schäden an der Brandruine deutlich zu erkennen. Foto: Michael Uhmeyer / regios24



Aldi in Wolfsburg-Westhagen brannte- Das sind die Fotos Am Tag nach dem Brand sind die Schäden an der Brandruine deutlich zu erkennen. Foto: Michael Uhmeyer / regios24

Aldi in Wolfsburg-Westhagen brannte- Das sind die Fotos Am Tag nach dem Brand sind die Schäden an der Brandruine deutlich zu erkennen. Foto: Michael Uhmeyer / regios24

Aldi in Wolfsburg-Westhagen brannte- Das sind die Fotos Am Tag nach dem Brand sind die Schäden an der Brandruine deutlich zu erkennen. Foto: Michael Uhmeyer / regios24

Aldi in Wolfsburg-Westhagen brannte- Das sind die Fotos Am Tag nach dem Brand sind die Schäden an der Brandruine deutlich zu erkennen. Foto: Michael Uhmeyer / regios24

Aldi in Wolfsburg-Westhagen brannte- Das sind die Fotos Am Tag nach dem Brand sind die Schäden an der Brandruine deutlich zu erkennen. Foto: Michael Uhmeyer / regios24



Aldi in Wolfsburg-Westhagen brannte- Das sind die Fotos Am Tag nach dem Brand sind die Schäden an der Brandruine deutlich zu erkennen. Foto: Michael Uhmeyer / regios24

Aldi in Wolfsburg-Westhagen brannte- Das sind die Fotos Am Tag nach dem Brand sind die Schäden an der Brandruine deutlich zu erkennen. Foto: Michael Uhmeyer / regios24

Aldi in Wolfsburg-Westhagen brannte- Das sind die Fotos Der Aldi-Supermarkt im Wolfsburger Stadtteil Westhagen hat am Sonntag, 5. Februar, gebrannt. Unsere Fotos zeigen das Ausmaß der Zerstörung. Foto: Markus Kutscher / Funke Medien Niedersachsen

Aldi in Wolfsburg-Westhagen brannte- Das sind die Fotos Der Aldi-Supermarkt im Wolfsburger Stadtteil Westhagen hat am Sonntag, 5. Februar, gebrannt. Unsere Fotos zeigen das Ausmaß der Zerstörung. Foto: Markus Kutscher / Funke Medien Niedersachsen

Aldi in Wolfsburg-Westhagen brannte- Das sind die Fotos Der Aldi-Supermarkt im Wolfsburger Stadtteil Westhagen hat am Sonntag, 5. Februar, gebrannt. Unsere Fotos zeigen das Ausmaß der Zerstörung. Foto: Markus Kutscher / Funke Medien Niedersachsen

Seit Monaten immer wieder Brände, vor allem in Westhagen

Erst vor einer Woche hatte es in Westhagen bereits eine Brandserie gegeben: Unbekannte setzten am späten Samstagabend und in der Nacht zu Sonntag im Stralsunder Ring und in der Eisenacher Straße drei Müllcontainer und einen Nadelbaum in Brand. Und bereits in den frühen Morgenstunden des Freitag, 27. Januar, zündeten Unbekannte einen Müllcontainer in Detmerode an. Die Flammen griffen auf die Fassade des Penny-Markts am Detmeroder Markt über. Nur wenige Stunden später brannten am selben Morgen zwei Müllcontainer in der Eisenacher Straße in Westhagen.

Zwei größere Fälle von vorsätzlicher Brandstiftung in Westhagen gab es im Oktober 2022: Innerhalb weniger Stunden brannte zunächst am 25. Oktober eine ehemalige Zahnarztpraxis in der Dessauer Straße und am frühen Morgen des nächsten Tages dann der Vorraum der Sparkassen-Filiale am Marktplatz.

Lesen Sie hier weitere Nachrichten aus Wolfsburg:

Aldi will Filiale in Westhagen schnellmöglich wieder öffnen

Wie es mit dem Aldi-Markt weitergeht, lässt sich noch nicht abschätzen. Ein Verantwortlicher des Unternehmens sagte, die Filiale bleibe bis auf weiteres geschlossen. Zunächst müssten Begehungen von Gutachtern erfolgen, die Schadensaufnahme laufe. In jedem Fall sei nicht nur das Gebäude – auch durch Löschwasser und möglicherweise durch eingedrungenen Rauch – in Mitleidenschaft gezogen, sondern auch Waren, teilte eine Sprecherin mit. „Wir werden alles daran setzen, unsere Filiale schnellstmöglich wieder zu eröffnen.“

Zur Schadenshöhe wollte sich das Unternehmen nach Angaben der Sprecherin nicht öffentlich äußern. Die Polizei hatte die Schadenssumme auf 100.000 Euro geschätzt. Montagmorgen kursierte in anderen Medien zunächst eine Summe von einer halben Million Euro Schaden, doch das sei keine von der Polizei offiziell genannte Schätzung gewesen, betonte die Polizeisprecherin.

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de