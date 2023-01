Unbekannte setzen Wolfsburger Mülltonnen in Brand

Unbekannte haben am späten Samstagabend und in der Nacht zu Sonntag im Stralsunder Ring und in der Eisenacher Straße im Wolfsburger Stadtteil Westhagen drei Müllcontainer und einen Nadelbaum in Brand gesetzt, wie die Polizei mitteilt. Personen seien nicht verletzt worden. Die Ermittlungen dauern an.

Am Samstagabend verständigte eine Zeugin die Polizei, nachdem sie bemerkt hatte, dass auf einem Müllcontainer-Stellplatz im Stralsunder Ring ein Container brannte. Die Polizisten konnten mit einem Feuerlöscher den Brand so weit löschen, dass sich dieser nicht weiter ausbreitete, heißt es in der Mitteilung. Die kurze Zeit später eintreffende Berufsfeuerwehr habe das Feuer endgültig gelöscht. Ein Altglascontainer und ein Altkleidercontainer wurden nach Angaben der Polizei durch das Feuer beschädigt.

Lesen Sie auch:

Etwa eineinhalb Stunden später musste die Berufsfeuerwehr zu einem brennenden Nadelbaum ausrücken. Durch den Brand wurde ein Holzzaun in der Nähe leicht beschädigt. Die Ursache des Brandes ist laut Polizei derzeit unklar.

Am Sonntag gegen Mitternacht bemerkte ein Anwohner in der Eisenacher Straße hohe Flammen an einem Müllcontainerunterstand. Trotz der schnellen Löscharbeiten brannte der Müllcontainer der Polizei zufolge vollständig ab. Anschließend brannte im Stralsunder Ring ein Müllcontainer. Die Berufsfeuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf die benachbarten Müllcontainer verhindern.

Die Polizei geht zurzeit von Brandstiftung aus. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer (05361) 46460 melden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de