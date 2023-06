Wolfsburg Unbekannte haben in Wolfsburg am Samstag den Eigentümer eines Pedelecs bedroht und sind auf diesem geflüchtet. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Polizei Wolfsburg Raub in Wolfsburg: Täter bedrohen Fahrrad-Eigentümer

Unbekannte Täter haben in Wolfsburg ein Fahrrad gestohlen und zuvor den Eigentümer bedroht. Das berichtete die Polizei am Montag.

Demnach ereignete sich der Raub am Samstagnachmittag auf der Heinrich-Heine-Straße. Gegen 16.55 Uhr beobachtete ein Besucher des dortigen Fitness-Centers aus dem Obergeschoss, wie zwei Unbekannte sich draußen an seinem Pedelec zu schaffen machten. Er eilte nach unten und forderten die beiden auf, sein Fahrrad stehenzulassen. Daraufhin bedrohte ihn einer der Täter plötzlich mit einem gefährlichen Gegenstand, heißt es im Bericht. Dem Opfer blieb wohl keine Wahl, als von den Tätern abzulassen. Diese ergriffen kurz darauf auf dem gestohlenen Rad die Flucht in Richtung Klieverhagen.

Polizei sucht nach Tätern

Der Beschreibung der Polizei zufolge waren beide Täter männlich, einer hatte kurze schwarze Haare, war dunkel beziehungsweise grau gekleidet, trug eine lange Hose, ein T-Shirt und sprach mit osteuropäischem Akzent. Zum zweiten Täter liegt keine Beschreibung vor. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein gelbes Pedelec.

Die Ermittler hoffen darauf, dass die zwei unbekannten Täter Passanten, Anwohnern oder Autofahrern vor, während oder nach ihrer Tat aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer 05361 46460 entgegen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de