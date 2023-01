Wolfsburg: Feuer greift von Müllcontainer auf Haus über

Wolfsburg. An gleich zwei Stellen in Wolfsburg haben in der Nacht zu Freitag Müllcontainer gebrannt. Die Polizei ermittelt – und bittet um Zeugenhinweise.

In Wolfsburg musste die Feuerwehr eine Hausfassade löschen, nachdem unbekannte einen Müllcontainer angezündet hatten.

Einen Müllcontainer haben Unbekannte Freitagfrüh in der Straße Detmeroder Markt in Wolfsburg angezündet. Das Feuer griff der Polizei zufolge auf die Fassade des Discounters Penny über, an der sich der Container befand. Demnach entstand ein hoher Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Ein Zeuge hatte den brennenden Müllcontainer am frühen Freitagmorgen gegen 1.30 Uhr entdeckt und umgehend den Notruf gewählt. „Als die Feuerwehr am Brandort eintraf, stand der Müllcontainer bereits in Vollbrand und die Flammen hatten auf eine Wand und ein Vordach des anliegenden Gebäudes übergegriffen“, informiert die Polizei.

Die Brandermittler gehen von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Zeugen bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer (05361) 46460 bei den Ermittlern zu melden.

Westhagen: Zwei Müllcontainer in Brand gesetzt

Nur wenige Stunden später brannten erneut zwei Müllcontainer – dieses Mal an der Eisenacher Straße in Westhagen. „Die Container wurden vollständig zerstört“, berichtet Wolfsburgs Polizei. „Bei Eintreffen der Berufsfeuerwehr standen die Container vollständig in Flammen.“ Das Feuer war gegen 4.50 Uhr von einem Passanten entdeckt worden.

Inwieweit es einen Zusammenhang mit der Brandstiftung wenige Stunden zuvor am Detmeroder Markt gibt, sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Auch in diesem Fall bittet die Wolfsburger Polizei um Hinweise.

