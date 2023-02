Unheimliche Brandserie in Westhagen: Feuerwehren im Dauereinsatz

Wolfsburg. Erst gab’s am Sonntag ein Feuer am Aldi, dann brannten in der Nacht immer wieder Mülltonnen. Die Wolfsburger Polizei sucht einen Mann mit Bart.

Das Dach des Aldi-Markts in der Suhler Straße in Westhagen hat gebrannt. Zahlreiche Schaulustige verfolgten die Löscharbeiten der Feuerwehr.

Eine unheimliche und beispiellose Brandserie hält die Wolfsburger Feuerwehren in Atem: In Westhagen gab’s am Sonntag erst ein Feuer am Aldi-Markt in der Suhler Straße. Am Abend und in der Nacht zu Montag brannten dann immer wieder Mülltonnen. Die Rede ist von rund 20 Kleinbränden. Die Polizei sucht einen bärtigen Mann. Was bisher bekannt ist.

Großalarm für Wolfsburgs Feuerwehren am späten Sonntagnachmittag: Eine weithin sichtbare dunkle Rauchsäule stieg über Westhagen auf. Feuer am Aldi-Markt in der Suhler Straße!

Die Wolfsburger Polizei hat den Brandort auf dem Aldi-Gelände beschlagnahmt. Nach bisherigen Erkenntnissen wird von vorsätzlicher Brandstiftung am Supermarkt und bei der Mülltonnen-Brandserie ausgegangen. Foto: Michael Uhmeyer / regios24

Schnelles Eingreifen der Feuerwehr verhinderte Schlimmeres

Gegen 16.36 Uhr alarmierte eine aufmerksame Zeugin Polizei und Feuerwehr, wie Polizeisprecher Thomas Figge mitteilte. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte von Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehren hatten sich schon die ersten Schaulustigen versammelt, die das Geschehen verfolgten.

Aus noch ungeklärten Gründen war ein Stapel Holzpaletten in der Lieferzone links neben dem Discounter in Brand geraten. Rasch griff das Feuer auf das Supermarkt-Dach über. Um an die Flammen heranzukommen, mussten die Einsatzkräfte das Dach aufreißen und mehrere Brandherde löschen. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderte Schlimmeres.

Aldi in Wolfsburg-Westhagen brannte- Das sind die Fotos Aldi in Wolfsburg-Westhagen brannte- Das sind die Fotos Der Aldi-Supermarkt in Westhagen brannte am Sonntag, 6. Februar. Foto: Harry Engel / Privat

Aldi in Westhagen bis auf Weiteres geschlossen

Menschen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden, allerdings evakuierten die Rettungskräfte sicherheitshalber zwei Personen aus direkt angrenzenden Wohnhäusern. Zur Höhe des Sachschadens machte die Polizei bisher keine Angaben. Möglicherweise liegt er aber im höheren sechsstelligen Bereich.

Zu befürchten ist, dass der Aldi wohl so schnell nicht wieder öffnen wird. Ein Verantwortlicher des Unternehmens, der sich am Montagmorgen am Brandort ein erstes Bild machte, vermochte noch keine näheren Angaben dazu zu machen. Allerdings ging er zunächst nicht davon aus, dass der Markt innerhalb von ein, zwei Tagen schon wieder öffnen kann. Der Vertreter von Aldi verwies Kunden an den nächstgelegenen Markt in Ehmen. Die Fallersleber Filiale ist aktuell ebenfalls geschlossen – wegen Renovierung.

Die Eingangstür des Supermarkts ist beschädigt. Auch von innen bekämpften die Feuerwehren den Brand im Aldi in Westhagen. Foto: Michael Uhmeyer / regios24

Polizei Wolfsburg sucht schlanken Mann mit dunklen Haaren und Vollbart

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und sucht dringend Zeugen. Die Ermittler interessieren sich dabei für einen schlanken Mann mit kurzen dunklen Haaren und kurzem Vollbart. Er soll kurz vor Entdeckung des Feuers am Supermarkt vorbeigegangen, auf ein Fahrrad gestiegen und davongefahren sein.

Kaum hatte die Polizei nach den Löscharbeiten am Sonntag um 19 Uhr die Einsatzstelle übernommen, waren die Feuerwehren schon wieder gefordert – ebenfalls in Westhagen: Von 18 Uhr bis in die Morgenstunden des Montags beschäftigte eine Serie von zirka 20 Kleinbränden die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Wehren.

Nach dem Supermarkt brannten die ganze Nacht Mülltonnen

Nach Angaben der Berufsfeuerwehr (BF) und von Pressesprecher Daniel Lieske von der Freiwilligen Feuerwehr Wolfsburg handelte es sich um Mülltonnen-Brände. Genauere Informationen zu den Brandorten und zu den verursachten Schäden gab es zunächst nicht. Menschen kamen nicht zu Schaden. „Bei allen Einsatzstellen steht der Verdacht der Brandstiftung im Raum“, hieß es seitens der BF.

Bereits am Freitagabend hatten es die Wolfsburger Feuerwehren mit einem Großeinsatz zu tun: Im Kleingärtnerverein „Am Bohlweg“ an der Heinrich-Nordhoff-Straße standen zwei Gartenlauben in Flammen, die Einsatzkräfte mussten fünf Gasflaschen sichern. Schon im November hatte es in der Gartenanlage gebrannt.

Immer wieder brennt es ­– vor allem in Westhagen

Erst vor einer Woche hatte es in Westhagen eine Brandserie gegeben: Unbekannte setzten am späten Samstagabend und in der Nacht zu Sonntag im Stralsunder Ring und in der Eisenacher Straße drei Müllcontainer und einen Nadelbaum in Brand. Und bereits in den frühen Morgenstunden des Freitag, 27. Januar, zündeten Unbekannte einen Müllcontainer in Detmerode an. Die Flammen griffen auf die Fassade des Penny-Markts am Detmeroder Markt über. Nur wenige Stunden später brannten am selben Morgen zwei Müllcontainer in der Eisenacher Straße in Westhagen.

Zwei größere Fälle von vorsätzlicher Brandstiftung in Westhagen gab es im Oktober 2022: Innerhalb weniger Stunden brannte zunächst am 25. Oktober eine ehemalige Zahnarztpraxis in der Dessauer Straße und am frühen Morgen des nächsten Tages dann der Vorraum der Sparkassen-Filiale am Marktplatz.

Hinweise zu allen Bränden nimmt die Wolfsburger Polizei unter Telefon 05361/46460 an.

