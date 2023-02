Karambolage: Fahrer übersieht Krankenwagen in Wolfsburg

Ein Fahrer hat an der Kreuzung Sandkrugstraße und Zollstraße in Wolfsburg beim Abbiegen einen Krankenwagen übersehen. Es entstand erheblicher Sachschaden.

In Wolfsburg ist es an der Kreuzung der Zollstraße mit der Sandkrugstraße zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen gekommen. Das meldet die Polizei am Dienstag. Ein 37 Jahre alter Golf-Fahrer hatte einen Rettungswagen übersehen und war mit einem entgegenkommenden 71-jährigen Touran-Fahrer kollidiert. Es entstand ein Schaden von etwa 23.000 Euro – verletzt wurde niemand.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr der Fahrer des Rettungswagens am frühen Montagnachmittag unter Nutzung mit eingeschaltetem Horn und Blaulicht die Zollstraße aus Hehlingen kommend in Richtung Vorsfelde. Dabei fuhr er in den Kreuzungsbereich in Höhe der Sandkrugstraße ein, da die Ampel für diese Fahrtrichtung rot zeigte.

Krankenwagen trotz Blaulicht in Wolfsburg übersehen

Der von links aus Richtung Reislingen kommende Golf-Fahrer fuhr zu diesem Zeitpunkt ebenfalls in den Kreuzungsbereich ein. Dabei übersah der 37-Jährige den Rettungswagen, der sofort angehalten hatte, als er den Golf erkannte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Golf-Fahrer aus und touchierte zunächst eine Mittelinsel, bevor er mit dem aus Richtung Neuhaus kommenden und vor der Ampel wartenden Touran-Fahrer frontal zusammenstieß.

Wie die Polizei weiter vermeldet wurde der Touran auf den hinter diesem stehenden Crafter eines 32-Jährigen geschoben. An dem Golf und dem Touran entstanden dabei erhebliche Sachschäden und mussten abgeschleppt werden. Der Crafter wurde leicht beschädigt; an dem Rettungswagen ist kein Schaden entstanden.

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden!

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Wolfsburg:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de