Brand in Wolfsburger Kleingartenverein – Feuerwehr im Einsatz

Wolfsburg. Am Freitagabend ist ein Feuer auf der Fläche eines Kleingärtnervereins an der Heinrich-Nordhoff-Straße ausgebrochen. Die Löscharbeiten laufen.

In einem Kleingärtnerverein an der Wolfsburger Heinrich-Nordhoff-Straße hat es am Freitagabend gebrannt.

Die Wolfsburger Feuerwehr ist am Freitagabend an der Heinrich-Nordhoff-Straße im Einsatz. In dem Kleingärtnerverein Am Bohlweg brennt es – die Rauchsäule und der Feuerschein sind bereits von Weitem zu sehen.

Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an – die Alarmierung traf gegen 18.45 Uhr ein. Die Heinrich-Nordhoff-Straße in Wolfsburg ist weiter für den Verkehr freigegeben, allerdings ist der rechte Fahrstreifen im Einsatzbereich gesperrt.

