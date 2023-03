Eintracht Braunschweig vs. Hannover 96: Wichtiges zum Derby

Braunschweig. Zeit fürs Niedersachsen-Derby! Hannover 96 tritt am Sonntag bei Eintracht Braunschweig an. Anfahrt, Einlass, Verbote – das sollten Fans vorher wissen.

Wenn am Sonntag, 19. März, Eintracht Braunschweig und Hannover 96 zum 18. Mal in der 2. Fußball-Bundesliga aufeinandertreffen, geht es neben der sportlichen Rivalität auch um die Zukunft in der Liga. Eintracht Braunschweig steht nach der Niederlage gegen Konkurrent Nürnberg auf einem direkten Abstiegsplatz – nach nur einem Punkt aus den bisher letzten fünf Spielen. Hannover 96 wiederum rangiert im Tabellenmittelfeld – hat aber in der Rückrunde noch nicht gewinnen können.

In dieser Übersicht erklären wir alles Wichtige zum anstehenden Niedersachsen-Derby zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 – zu Tickets, zur Anreise, zu Verboten, zur Stimmung, zur sportlichen Ausgangslage.

Gibt es noch Tickets für das Niedersachsen-Derby in Braunschweig?

Das Wichtigste zuerst: Das Heimspiel gegen Hannover 96 ist offiziell ausverkauft. Anfang März gingen die insgesamt 23.000 Karten für das Niedersachsen-Derby in den Vorverkauf. Dauerkarteninhaber und Vereinsmitglieder aus Braunschweig konnten sich pro Kundenkonto nur ein Ticket sichern, bei Hannover waren es zwei Karten.

Hannover 96 schreibt, dass binnen zwei Minuten die 2100 verfügbaren Gästekarten ausverkauft waren. Auch nach Angaben von Eintracht Braunschweig ist das Spiel ausverkauft – über den offiziellen Ticketzweitmarkt Clubsale können Vereinsmitglieder und Dauerkartenbesitzer noch auf vereinzelte Restkarten hoffen.

Der BTSV warnt übrigens vor einem Kauf über Ebay oder Viagogo. Bis zu 527 Euro müssen Fans für Tickets dort bezahlen. „Auffällig“ ist außerdem: Bei Viagogo ist als Spieltermin Samstag, 18. März, angegeben.

Fanmarsch in Hannover

Braunschweig gegen Hannover: So ist die sportliche Ausgangslage

Die Stimmung bei Eintracht Braunschweig ist nach dem Auftritt in Nürnberg im Keller. Die Offensive war über weite Strecken der Partie abgemeldet – in den vergangenen Spielen kassierte der BTSV zudem oft viele frühe Gegentore. „Wir müssen uns extrem steigern“, sagte etwa Robin Krauße am vergangenen Freitag. „Es muss jedem bewusst sein, worum es im Derby geht, unabhängig von den Ergebnissen bisher.“

Der Trend macht den Braunschweigern wenig Mut: Seit dem Überraschungscoup Anfang Februar gegen Heidenheim ist dem Team von Trainer Michael Schiele kein Sieg mehr gelungen. Befreiungsschläge gegen die direkte Konkurrenz – Bielefeld und Nürnberg – gelangen nicht. Zudem macht die Verletztenmisere, gerade im Defensivbereich, Sorgen.

Eintracht Braunschweig rangiert vor dem Derby auf einem direkten Abstiegsplatz – Platz 14 ist allerdings in direkter Reichweite.

Hannover 96 wiederum steht derzeit auf Tabellenplatz 10 – hat allerdings auch so seine Sorgen: Das Team von Stefan Leitl ist in der Rückrunde noch komplett ohne Sieg. Zuletzt gab es zwei leistungsgerechte Unentschieden gegen die Abstiegskandidaten Fürth und Rostock. Leitl bezeichnete die momentane Situation der Roten kürzlich als „beschissen“ – obwohl die Leistungen „absolut okay“ seien. „Jetzt kommt ein nicht ganz so einfaches Spiel auf uns zu. Wir müssen versuchen, die Jungs wieder aufzurichten und zu bestärken – und da ist es mir eigentlich auch scheißegal, wie der nächste Gegner heißt!“

Verzichten musste Leitl am vergangenen Wochenende unter anderem auf die wichtigen Stürmer Cedric Teuchert (Bronchitis) und Hendrik Weydandt (Wadenprobleme). Beide trainierten Anfang der Woche individuell.

So lief das Hinspiel zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig

Das Derby am Sonntag ist das 154. Aufeinandertreffen in einem Pflichtspiel. Zudem hat es noch etwa 50 Freundschaftsspiele gegeben. Das erste Spiel fand am 9. April 1905 statt, damals noch zwischen dem FC Eintracht Braunschweig und dem Hannoverschen FC. In der zweiten Qualifikationsrunde zur Deutschen Meisterschaft siegte Braunschweig nach Verlängerung mit 3:2.

Historische Derbys zwischen Eintracht und Hannover 96 Historische Derbys zwischen Eintracht und Hannover 96 In Magdeburg – auf neutralem Platz – treffen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 im April 1905 das erste Mal in einem Meisterschaftsspiel aufeinander. Es ist die Geburtsstunde des Niedersachsenderbys. Blau-Gelb gewinnt nach Verlängerung mit 3:2. Foto: Eintracht Braunschweig

Historische Derbys zwischen Eintracht und Hannover 96 Sowohl in der Braunschweiger Meistersaison 1966/67 als auch in der Folgezeit gelingt dem BTSV kein einziger Sieg gegen den Lokalrivalen aus Hannover. Auf diesem Foto sind Hannovers Spieler Hans Siemensmeyer und die Braunschweiger Hans- Georg Dulz und Joachim Bäse beim Aufeinandertreffen im März 1968 zu sehen. Foto: Imago / Rust

Historische Derbys zwischen Eintracht und Hannover 96 Braunschweigs Bernd Gersdorff (rechts) im Zweikampf mit Hannovers Reiner Stiller. Eintracht gewann das Spiel am 1. September 1971 mit 3:0. Foto: Imago / Rust

Historische Derbys zwischen Eintracht und Hannover 96 Bundesliga, Mai 1973: Eintracht Braunschweig und Hannover 96 kämpfen gegen den Abstieg und treffen am 32. Spieltag an der Hamburger Straße aufeinander. Durch zwei Treffer von Bernd Gersdorff (rechts im Bild) und einem weiteren Tor von Eberhard Haun gewinnt die Eintracht mit 3:2. Zu Saisonende steigt der BTSV dennoch ab – und Hannover bleibt erstklassig. Foto: Imago / Rust

Historische Derbys zwischen Eintracht und Hannover 96 Braunschweigs Wolfgang Frank spielt im April 1976 in Hannover zusammen mit Danilo Popivoda (links) gegen die Hannoveraner Peter Anders und Hans-Herbert Blumenthal. Es bleibt für Jahrzehnte die letzte Partie in der Bundesliga – die Roten gewinnen 2:0. Foto: Fritz Rust / dpa



Historische Derbys zwischen Eintracht und Hannover 96 Vor über 50.000 Zuschauern treffen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 im September 1986 in der 2. Bundesliga aufeinander. Hannovers Heinz Knüwe liegt zwar bei dieser Aufnahme am Boden (rechts Heinz-Günther Scheil) – ist zum Abpfiff aber obenauf. Denn: Die Roten gewinnen 1:0. Foto: Imago / Rust

Historische Derbys zwischen Eintracht und Hannover 96 Das erste Derby in der Regionalliga Nord im August 1996 wird ein Spektakel – bis zur letzten Minute bleibt es spannend. Eintracht Braunschweig gewinnt schlussendlich mit 3:2. Das Rückspiel verlieren die Blau-Gelben jedoch 0:4. Foto: Rust / Imago / Rust

Historische Derbys zwischen Eintracht und Hannover 96 Das letzte Derby in der Regionalliga Nord, Erster gegen Zweiter: Gerald Asamoah, hier im Duell mit Braunschweigs Maik Kappel, trifft im Mai 1998 zum 1:0-Derbysieg der Hannoveraner. Hannover steigt auf, Braunschweig muss warten. Foto: Susanne Hübner

Historische Derbys zwischen Eintracht und Hannover 96 Im Oktober 2003 wirft der BTSV den großen Rivalen Hannover 96 aus dem DFB-Pokal. In dieser Zeit ist Hannover Erstligist, Braunschweig Regionalligist. Jacob Thomas (rechts), hier im Zweikampf mit Steven Cherundolo, brachte Eintracht Braunschweig in Führung. Das Spiel im Stadion an der Hamburger Straße endete 2:0. Foto: Rudolf Flentje

Historische Derbys zwischen Eintracht und Hannover 96 Im November 2013 empfängt Hannover 96 den Erstliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig zum ersten Pflichtspielderby nach jahrelanger Pause – in der Bundesliga ist es gar seit 1976 das erste Duell. Deniz Dogan, Mirko Boland und Co. bedanken sich nach dem intensiven 0:0 bei den Fans für die Unterstützung. Foto: Florian Kleinschmidt



Historische Derbys zwischen Eintracht und Hannover 96 Das Bundesliga-Rückrundenspiel im Jahr 2014 bleibt den Braunschweigern als letzter großer Triumph in Erinnerung. Der BTSV gewinnt im Eintracht-Stadion mit 3:0. Die Tore schießen Domi Kumbela, Havard Nielsen und Jan Hochscheidt. Foto: Susanne Hübner

Historische Derbys zwischen Eintracht und Hannover 96 Derby im November 2016: Eintracht Braunschweig – zu diesem Zeitpunkt Zweitliga-Tabellenführer – lässt sich eine 2:0-Führung abknöpfen. Unter anderem trifft Ken Reichel per Seitfallzieher. Am Ende steht es 2:2. Foto: Imago / Foto2Press

Historische Derbys zwischen Eintracht und Hannover 96 Oktober 2020, es ist Corona-Zeit: Eintracht Braunschweig geht vor verknappter Hannoveraner Kulisse zunächst in Führung – fängt im Anschluss jedoch vier Gegentore. Frust bei Iba May und dem Team von Daniel Meyer. Gäste-Fans waren nicht zugelassen. Foto: Darius Simka / Regios24

Historische Derbys zwischen Eintracht und Hannover 96 Im Hinspiel der Zweitliga-Runde 2022/23 trägt sich Eintracht Braunschweigs Neuzugang Anthony Ujah in die Derby-Torjägerliste ein. Der Jubel im wieder besetzten Gäste-Block ist riesig. Aber: Ausgerechnet Havard Nielsen egalisiert den Ujah-Treffer. Am Ende nimmt Eintracht ein 1:1 mit nach Braunschweig. Foto: Swen Pförtner / dpa

Das bisher letzte Duell fand 117 Jahre später, am 10. September 2022, in der Heinz-von-Heiden-Arena statt – es endete 1:1-Unentschieden. Braunschweigs Derby-Torschütze hieß Anthony Ujah, der Blau-Gelb in der 69. Minute mit 1:0 in Führung brachte. Havard Nielsen – seines Zeichens Ex-Braunschweiger und Derby-Torschütze im Jahr 2014 – sorgte jedoch wenige Minuten später für den Ausgleich.

Schiedsrichter Patrick Ittrich verteilte insgesamt acht Gelbe Karten. Während es im ersten Durchgang ein intensives, aber eher zähes Spiel war, kam in Halbzeit zwei deutlich mehr Schwung in die Partie. Hannover hatte eine Siegesserie im Rücken – und Eintracht Braunschweig konnte nach der zuvor abgeschüttelten Pleitenserie frech aufspielen. Nur: Der Dreier fehlte am Ende. „Hätten wir gewinnen müssen“, war die einhellige Meinung der Braunschweiger Fans im September.

Braunschweigs Spieler feierten nach dem Spiel gegen Hannover mit den Fans. Foto: Swen Pförtner / dpa

Fan-Pläne zum Niedersachsen-Derby – das ist bekannt

Wie so häufig gab und gibt es vor dem Niedersachsen-Derby auch abseits des Platzes Nebenschauplätze: So musste Eintracht Braunschweig noch eine hohe Rechnung aus dem Hinspiel begleichen – und 88.500 Euro für Fan-Pyros bezahlen. Und: Anfang Februar sorgten mutmaßlich Fans von Hannover 96 für einen Eklat, beschmierten mit einer öligen Substanz den Mittelkreis im Eintracht-Stadion vor dem Spiel gegen Heidenheim, malten dort eine 96 hinein.

Derby-Provokation: Vor dem Spiel gegen Heidenheim malten Hannover-Fans eine 96 in den Braunschweiger Mittelkreis. Foto: Darius Simka / Regios24

Die Hannoveraner Fanszene plant – ähnlich wie die Braunschweiger im Hinspiel –, am Spieltag mit Dresscode anzureisen. So werden unter der Woche rote Jacken gegen eine Spende an Kartenbesitzer verteilt.

Die Fanbeauftragten der Braunschweiger Eintracht wiederum betonen: „Lasst uns das ehrwürdige Eintracht-Stadion in den schönsten Farben der Welt erstrahlen lassen, zeigen, wer Herr im Haus ist und unsere Löwen verbal nach vorne peitschen wie nie zuvor!“

In den Sozialen Medien kursieren zudem die in der Woche vor Derbys üblichen Provokationen: In den Hannoveraner Gruppen gehen beispielsweise Videos durch die Reihen, die besprühte Straßenbahnen mit den Aufschriften „BTSV töten“ und „Löwen jagen“ zeigen.

Eintracht-Stadion: Wichtiges zu Öffnung und Anreise

Wichtiges rund um den Spieltag im und ums Eintracht-Stadion – in Kürze:

Das Eintracht-Stadion wird für alle Besucherinnen und Besucher um 12 Uhr geöffnet . Das umschließt auch das Angebot von Speisen und Getränken .

. Das umschließt auch das Angebot von und . Da das Spiel restlos ausverkauft ist, öffnet keine Tageskasse .

. Für die Anreise mit dem ÖPNV ist wichtig: Die Haltestelle „Stadion“ wird am Sonntag nicht angefahren. Stattdessen halten die Straßenbahnen an den Haltestellen „Gesundheitsamt“ und „Schmalbachstraße“. Die BSVG bietet erneut Zusatzfahrten zum Spieltag des BTSV an.

wird am Sonntag nicht angefahren. Stattdessen halten die Straßenbahnen an den Haltestellen „Gesundheitsamt“ und „Schmalbachstraße“. Die BSVG bietet erneut zum Spieltag des BTSV an. Die Polizei wird mit Drohnen im Einsatz sein, um das Geschehen zu überblicken. Zudem sind Dialogteams – erkennbar an den Westen – vor Ort, um allen Fans im Heim- und Gästebereich zu helfen.

So läuft die Ankunft und Abfahrt der Hannoveraner Fans in Braunschweig ab

2100 Gäste-Tickets sind für das Niedersachsen-Derby verkauft – mit mehr Andrang aus Hannover darf gerechnet werden. Auch aus diesem Grund war dieses Spiel im Dezember von Samstag auf Sonntag verlegt worden.

Anreise mit der Bahn

In enger Abstimmung mit der Bundespolizei und anderen Sicherheitsträgern wird die Westfalenbahn einen Sonderzug für den 19. März planen – für etwa 1000 Fans. „Hier kommt ein KISS-Doppelstockfahrzeug zum Einsatz, um die Regeltakte im Bereich Hannover-Braunschweig-Hannover zu entlasten“, erklärt eine Sprecherin auf Anfrage unserer Zeitung.

Der Zug nach Braunschweig kommt ohne Zwischenhalt um 10.53 Uhr am Hauptbahnhof an. Der Sonderzug zurück nach Hannover fährt um 16.37 Uhr ab. Mit Shuttle-Bussen wird der Verkehr zwischen Bahnhof (Südseite) und Eintracht-Stadion geregelt.

Die Polizei hat zum Spiel am Sonntag ein „temporäres Mitführverbot Glasflaschen/Glasbehältnissen, Getränkedosen, pyrotechnischen Gegenständen, Schutzbewaffnung und Vermummungsgegenständen“ auf Bahnhöfen und in Zügen ausgesprochen. Dieses Mitführverbot gilt von 8 bis 13.30 Uhr und 15 bis 20.30 Uhr zwischen Hannover Hbf und Braunschweig Hbf sowie im Bereich des Streckenverlaufs von Hildesheim Hbf und von Wolfsburg Hbf in Richtung Braunschweig.

Sowohl die Sonderzüge als auch die Regelzüge werden am 19. März durch zusätzliches Sicherheitspersonal begleitet, erklärt die Westfalenbahn-Sprecherin weiter. Zudem findet an dem Tag „zusätzlich eine Zwischenreinigung und Entsorgung“ statt.

Anreise mit dem Auto

Hannoveraner Fans, die über die Autobahn 2 anreisen, sollen die Schnellstraße am Kreuz Braunschweig-Nord in Richtung Salzgitter verlassen und dann die nächste Abfahrt BS-Hansestraße nehmen. Der Gästeparkplatz P4 steht am Sonntag nicht zur Verfügung, teilt die Braunschweiger Polizei mit. Stattdessen sollen Gäste-Fans auf dem Ikea-Parkplatz an der Hansestraße parken. Von dort fahren Shuttle-Busse.

Hier können Sie das Spiel sehen – sofern Sie nicht im Stadion sind

Der Pay-TV-Sender Sky übertragt das Spiel live und exklusiv. Die Vorberichte starten um 13 Uhr, die Übertragung endet um 15.30 Uhr. Das Spiel läuft bei Sky Sport 1 in einer Samstags-Konferenz, bei Sky Sport 4 als Einzelspiel. Ab 15.30 Uhr findet die Show „Alle Spiele, alle Tore“ statt. Die ersten Bilder im Free-TV zeigt das Erste ab 19.15 Uhr in der „Sportschau“.

Wer das Spiel vor dem Fernseher in Braunschweig mit Gleichgesinnten schauen möchte, hat dazu mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel zeigen die Fußballkneipen „Wahre Liebe“, „Lindi“ und „Roots Sportsbar“ die Begegnung. Früh da zu sein, lohnt sich sicherlich. Der Andrang wird groß sein.

Szenen in einer Braunschweiger Sportsbar nach dem Ujah-Treffer im Hinspiel gegen Hannover. (Archivbild) Foto: Henning Noske

