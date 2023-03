Sperrungen zum Derby – das sollten Braunschweiger beachten

Braunschweig. Zum Niedersachsen-Derby am Sonntag wird viel los sein in Braunschweig. Diese Einschränkungen kündigen Polizei und Stadt nun an.

Das Niedersachsen-Derby am Sonntag (19. März) in Braunschweig bedeutet: Es wird viel Bewegung in der Stadt sein. Polizei und Stadt informieren, worauf sich Braunschweiger Anwohnerinnen und Anwohner einstellen müssen.

Die Hotspots sind am Sonntag natürlich die Hamburger Straße, die Gifhorner Straße und der Hauptbahnhof. So wird es rund um das Eintracht-Stadion zwischen 9.30 und 17.30 Uhr zu erheblichen Verkehrseinschränkungen kommen. Auch am Bahnhof sollten Reisende einiges beachten.

Sperrungen rund um das Braunschweiger Eintracht-Stadion – die Details

Die Hamburger Straße wird laut Stadtverwaltung zwischen Siegfriedstraße und Schmalbachstraße in beide Richtungen vollständig für den normalen Autoverkehr gesperrt – und zwar in der Zeit von 10 bis voraussichtlich 17 Uhr.

Ausgenommen sind Anlieger. Sie können das Wohngebiet Schwarzer Berg aus und in Richtung Norden erreichen und verlassen. Die Zufahrt zur Vorwerksiedlung von der Gifhorner Straße wird im gleichen Zeitraum gesperrt – nur Anlieger dürfen passieren. Die Braunschweiger Polizei weist darauf hin, dass Anwohnerinnen und Anwohner ihre Ausweisdokumente zum Durchfahren bereithalten sollten.

Rund um das Eintracht-Stadion wird es am Sonntag (19. März) viel Betrieb geben. Denn das Niedersachsen-Derby zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 steht an. Auch am Hauptbahnhof gibt es einiges zu beachten. (Archivbild) Foto: Bernward Comes / Archivbild

„Darüber hinaus kann es im Bereich der Innenstadt bis zur Hamburger Straße im Rahmen des Anreiseverkehrs zeitweise zu Sperrungen kommen“, erklärt die Polizei. Allen Personen, die nicht das Fußballspiel aufsuchen wollen, wird empfohlen, das Gebiet am Sonntag weiträumig zu umfahren.

Polizei Braunschweig: Es gelten Halteverbote entlang der Hamburger Straße

Die Braunschweiger Polizei richtet zudem zeitlich begrenzte Halteverbote entlang der Hamburger Straße ein – und zwar zwischen Rheingoldstraße und Am Schwarzen Berge. Halterinnen und Halter der abgestellten Fahrzeuge sind aufgefordert, diese dort rechtzeitig zu entfernen.

Weil die Taxenhalteplätze vor dem Eintracht-Stadion zudem entfallen, werden Ersatzhalteplätze an der Hamburger Straße etwas südlich des Gesundheitsamtes eingerichtet.

Mehr lesen: Einsatzleiter vor Derby- Fan-Trennung hat höchste Priorität

Wichtig auch zu wissen: Der Gäste-Parkplatz am Stadion ist nicht geöffnet. Hannoveraner Fans sollen stattdessen auf dem Ikea-Parkplatz in der Hansestraße parken.

Das gilt am 19. März am Braunschweiger Hauptbahnhof

Um einen sicheren Transfer der Hannoveraner Gästefans vom Bahnhof bis zum Eintracht-Stadion zu gewährleisten, wird zeitweise eine Sperrung der Ackerstraße eingerichtet. Diese gilt von etwa 10.30 bis 13.30 Uhr für die Anreise – und von etwa 15.15 bis 17 Uhr für die Abreise. Sie betrifft laut Stadtverwaltung den Bereich zwischen Hausnummer 66a beziehungsweise dem Siemens-Parkplatz P4 und der Salzdahlumer Straße. Denn: Die Hannoveraner Fans, die mit der Bahn ankommen, werden dort mit Shuttle-Bussen weitertransportiert.

Auch in diesem Bereich wurden an der Zufahrt zum Parkplatz Süd des Braunschweiger Hauptbahnhofs Halteverbote aufgestellt. „Wir weisen darauf hin, dass die hier abgestellten Fahrzeuge rechtzeitig umgeparkt werden müssen“, erklärt die Braunschweiger Polizei.

Die Bundespolizei empfiehlt, den Parkplatz Süd am Sonntag zu meiden und stattdessen die Parkmöglichkeiten auf der Ostseite zu nutzen. Aktuelle Hinweise werden am Sonntag auch über Verkehrsmeldungen gegeben.

