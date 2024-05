Braunschweig. Braunschweigs Fußballer spielen am 34. Spieltag in Liga 2 gegen Kaiserslautern. Hier erfahren Sie, wo Fans die Partie gucken können.

Für Eintracht Braunschweig geht es in das letzte Spiel der Saison.

geht es in das letzte Spiel der Saison. Sky überträgt die 2. Fußball-Bundesliga – doch es gibt zusätzlich ein paar Besonderheiten.

überträgt die 2. Fußball-Bundesliga – doch es gibt zusätzlich ein paar Besonderheiten. Wir sagen Ihnen, welche Optionen Sie für das nächste Spiel von Eintracht Braunschweig haben.

Der Klassenerhalt ist geschafft – jetzt geht es für Eintracht Braunschweig um die Kür: Theoretisch ist Platz 12 noch möglich, ein versöhnlicher Saisonabschluss zum 34. Spieltag sowieso.

Wer das nächste Spiel der Braunschweiger Eintracht nicht live im Stadion sehen kann – für den oder die fassen wir in diesem Artikel die Übertragungsmöglichkeiten im Internet wie im TV zusammen: Wo können Sie das Spiel von Eintracht Braunschweig schauen?

Wann und wo spielt Eintracht Braunschweig?

Das letzte Spiel in der Zweitliga-Saison 2023/24 bestreitet Eintracht Braunschweig gegen den 1. FC Kaiserslautern. Die Partie wird am Sonntag (12. Mai) um 15.30 Uhr angepfiffen – im Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg.

Der 1. FC Kaiserslautern kann sich bei Eintracht Braunschweig bedanken: Durch den Sieg des BTSV waren am vergangenen Sonntag nämlich auch die Roten Teufel gerettet – trotz ihrer Niederlage gegen Hertha BSC. Kaiserslautern rangiert momentan auf Platz 15, zwei Punkte hinter Braunschweig. Zuletzt holte das Team von Trainer Friedhelm Funkel sieben Punkte aus vier Spielen, schlug Kiel und Magdeburg deutlich. Nur Topscorer Ragnar Ache (16 Tore) zeigte sich zuletzt nicht mehr so treffsicher.

Eintracht Braunschweigs Spiel wird nicht im Free-TV gezeigt

Anders als bei Erst- oder Drittliga-Spielen sind die öffentlich-rechtlichen Sender bis auf die Audio-Übertragung (Konferenzen und Einzelspiele) nicht involviert – dafür aber Sat.1 (für Eröffnungsspiel und Relegation) und Sport1.

Das Top-Spiel der 2. Fußball-Bundesliga am Samstagabend (20.30 Uhr) wird jede Woche live beim Sender Sport1 gezeigt, sowohl im Free-TV als auch per Internet-Stream und Sport1-App. Die Übertragung beginnt normalerweise eine Stunde vor Anpfiff mit Vorberichten.

Da das Spiel zwischen Eintracht Braunschweig und Kaiserslautern am Sonntagnachmittag stattfindet, wird die Partie nicht im Free-TV gezeigt. Zuletzt lief das Braunschweig-Spiel gegen Schalke im DFB-Pokal im Free-TV.

Wann überträgt Sky das BTSV-Spiel – und wer kommentiert?

Es ist eine ähnliche Konstellation wie bei MagentaTV in Liga 3: Alle Zweitliga-Spiele – ob als Einzelspiel oder als Konferenz – sind mit einem Abonnement des Pay-TV-Angebots Sky zu sehen. Sky hat sich die Übertragungsrechte aller Spiele bis zur Saison 2024/25 gesichert.

Das sind die Fußball-Fernsehrechte in Deutschland. © FMN | Jürgen Runo

Wer also jegliche Partien von Eintracht Braunschweig live mitverfolgen will, der oder die muss bezahlen, und sich bei Sky ein Bundesliga-Paket leisten. Das Programm des Pay-TV-Anbieters kann sowohl im Fernsehen als auch online (Sky Go und WOW) verfolgt werden.

Das Spiel von Eintracht Braunschweig gegen Kaiserslautern wird somit live bei Sky zu sehen sein. Die Übertragung des Einzelspiels startet am Sonntag um 15.20 Uhr – auf Sky Sport 8 (HD), kommentiert von Timo Schäfers.

Liveticker zu Eintracht Braunschweig

Wir als Braunschweiger Zeitung bieten Ihnen natürlich einen Liveticker zum Spielgeschehen aller Eintracht-Spiele an. Sie können den Ticker – mitsamt Statistiken, Aufstellungen, dem Direktvergleich und der Blitztabelle – kostenfrei unter diesem Link aufrufen. Nicht nur an Spieltagen empfehlenswert ist zudem der X-Account von Eintracht Braunschweig.

Hier finden Sie Zusammenfassungen der Eintracht-Braunschweig-Spiele

Neben unseren Spielberichten wenige Minuten nach Abpfiff, unseren Analysen, Fotostrecken und den Spieler-Noten können Sie Zusammenfassungen der Eintracht-Spiele auch in Bewegtbildern sehen: Die ARD-Sportschau zeigt freitagabends ab 22.30 Uhr, samstagabends ab 18.30 Uhr und sonntagabends ab 19.15 Uhr eine Zusammenfassung der Zweitliga-Spiele im Fernsehen. Sport1 zeigt am Sonntagmorgen im „Doppelpass“ zudem die Highlights der Freitag- und Samstagspiele. Sowohl Sportschau als auch Sport1 laden in der Nacht zu Montag einen kurzen Clip auf Youtube hoch.

Wer eher auf Podcasts steht: Unsere Eintracht-Reporter Lars Rücker, Tobias Feuerhahn und Leonard Hartmann sprechen regelmäßig bei „Studio Blau-Gelb“ über die vergangenen und bevorstehenden Spiele der Braunschweiger Kicker, über ihre Eindrücke beim Training und aktuelle Gerüchte rund ums Team.

Mehr Hintergründe zur Vorbereitung auf das nächste Spiel von Eintracht Braunschweig