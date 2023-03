Holzkreuze: Unbekannte bedrohen Profis von Eintracht Braunschweig

Selten stehen die Fußball-Vereine Eintracht Braunschweig und Hannover 96 auf derselben Seite. Zu schwer wiegt die sportliche Rivalität beider Zweitligisten. Doch über die Geschehnisse der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag besteht Konsens – nämlich gemeinsames Entsetzen.

Was ist passiert? Bislang unbekannte Täter haben vor den Haustüren zweier Eintracht-Profis blau-gelbe Holzkreuze mit aufgezeichnetem Derby-Datum aufgestellt und Flüssigkeiten verteilt, teilen Polizei und Eintracht Braunschweig mit. Die beiden Spieler (die Namen sind der Redaktion bekannt) entdeckten die Kreuze am Donnerstagmorgen. Die Unbekannten machten sich in Schwülper und Meine im Landkreis Gifhorn zu schaffen. Die Flüssigkeit ist blutrot, soll aber kein echtes Blut sein, heißt es von der Polizei.

Die Spieler haben Anzeige erstattet. Die Polizeiinspektion Gifhorn ermittelt nun wegen Bedrohung und Sachbeschädigung – und hat Beweismittel sichergestellt. Wer in der Nacht zu Donnerstag im Bereich Schwülper oder Meine etwas Ungewöhnliches beobachtet hat, soll sich unter (05371) 9800 bei der Polizei in Gifhorn melden. „Im Hinblick auf das bevorstehende Derby werden wir erforderliche Sicherheitsmaßnahmen treffen“, macht die Polizei deutlich.

Wie kamen die Täter an die Adressen der Spieler? Auch dazu ermittelt die Polizei. Eine Möglichkeit von mehreren ist, dass die Täter die Kicker auf dem Nachhauseweg nach dem Training verfolgt haben. Eine weitere, dass auf Fotos auf den Social-Media-Kanälen der Profis Hinweise zu finden waren, wo sie wohnen. Das sind nur zwei von mehreren Varianten, die die Ermittler beschäftigen.

Holzkreuze: Eintracht Braunschweig meldet sich zu Wort

Eintracht-Geschäftsführer Wolfram Benz äußerte sich am Donnerstag entsetzt. In einer Mitteilung wird er zitiert: „Was hier heute Nacht passiert ist, damit wurden alle Grenzen deutlich überschritten. Was hat das noch mit Rivalität vor einem Derby zu tun? Spieler und ihre Familien zu bedrohen, ist völlig inakzeptabel, solche Aktionen sind einfach nur beschämend.“

Weiter heißt es von Benz: „Wir werden alles Notwendige dafür tun, damit sich unsere Spieler und ihre Familien sicher fühlen können und werden die Polizei mit all unseren Möglichkeiten unterstützen, die Vorfälle aufzuklären. Wir appellieren an unsere Fans: Bleibt cool und lasst euch auf keinen Fall aus der Emotion heraus zu unüberlegten Aktionen hinreißen. Wir wollen die Rivalität sportlich austragen und die Antwort auf diese geschmacklose Tat von wenigen einzelnen Personen am Sonntag auf dem Platz geben. Die überwältigende Mehrheit der Fans beider Vereine freuen sich auf einen spannenden, farbenfrohen und friedlichen Fußballnachmittag in unserem Eintracht-Stadion!“

Das sagt Hannover 96 zu den Bedrohungen gegen Braunschweiger Spieler

„Hannover 96 verurteilt Vorfälle dieser Art. Hier werden eindeutig Grenzen überschritten“, wird 96-Prokurist Christian Katz auf der Hannover-Website zitiert. „Wir hoffen auf eine schnelle Identifizierung der Täter und werden die Ermittlungen der Polizei in dem uns möglichen Maße unterstützen. Bei aller Rivalität soll der sportliche Wettkampf im Vordergrund stehen. Wir freuen uns über jeden friedlichen und positiven Support, der darauf abzielt, unsere Mannschaft dabei zu unterstützen, das Derby erfolgreich zu bestreiten.“

Holzkreuze in Schwülper und Meine sind nicht die ersten Derby-Entgleisungen

Rund um die Niedersachsen-Derbys der vergangenen Jahre gab es bereits zahlreiche unschöne Aktionen beider Fanszenen. Vor zehn Jahren lief beispielsweise ein mit einem 96-Schal bekleidetes Schwein durch Hannover. Das Tier war mit der Nummer Eins bemalt worden vermeintlich als eine Anspielung auf den ehemaligen Torhüter Robert Enke, der Suizid begangen hatte.

In den vergangenen Tagen wurden in Hannover einige Züge und Bahnen mit Beleidigungen in Richtung der Braunschweiger Eintracht besprüht. An der Strecke der Autobahn 2 soll es Schmierereien geben, die sich gegen Hannover richten.

