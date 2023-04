DSDS: Diesen Song singt Monika Gajek in der ersten Live-Show

Jetzt wird es ernst: DSDS 2023 startet in die finale Phase. Die Salzgitteranerin Monika Gajek ist eine von zehn Kandidatinnen und Kandidaten, die es in der 20. und voraussichtlich letzten Staffel von Deutschland sucht den Superstar in die erste von insgesamt drei Live-Shows geschafft haben. Im Kölner „Coloneum“ beginnt am Samstag, 1. April, um 20.15 Uhr die Sendung, die bei RTL übertragen wird. Und inzwischen ist klar: Die zehn Finalisten werden Siegersongs aus 20 Jahren DSDS singen.

Monika Gajek aus Salzgitter singt in der ersten Live-Show bei DSDS „Königlich“

RTL hat nun auch bekanntgegeben, welche Songs die einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten singen werden. Zum einen präsentieren alle Finalisten gemeinsam „We have a Dream“ – genau wie die Teilnehmer der Kult-Castingshow das vor 20 Jahren gemacht haben.

Welchen Song die 21-jährige Monika Gajek singt? Das Geheimnis ist gelüftet: Sie wird „Königlich“ von Marie Wegener performen. Wegener hatte den Wettbewerb 2018 gewonnen. „Königlich“ ist eine Ballade – und die liegen der Salzgitteranerin ja bekanntlich. „Königlich“ stammt übrigens aus der Feder von Dieter Bohlen. Der allerdings ist in der Live-Show am Ende nicht entscheidend. Ebenso wenig wie seine drei Jury-Kolleginnen und -Kollegen Pietro Lombardi, Leony und Katja Krasavice. Denn: Einzig und allein das Publikum entscheidet darüber, für wen die Reise nach der ersten Live-Show endet, und wer am Samstag, 8. April, zur zweiten Sendung erneut antreten darf. Das große Finale findet dann erneut eine Woche später statt – nämlich am Samstag, 15. April.

Das Publikum entscheidet, wer in einer Woche zur zweiten Live-Show des DSDS-Finales 2023 erneut antreten darf

Mit einer starken Leistung hatte sich die 21-jährige Salzgitteranerin in der vergangenen Woche im Finale der Recalls in Thailand den Einzug in die Top 10 der finalen DSDS-Staffel gesichert. „People Help The People“ – im Original von Birdy gesungen und übrigens auch eine Ballade – lag Monika Gajek. Bleibt abzuwarten, wie ihr nun „Königlich“ liegt. Und ob es am Ende eines langen und aufregenden Abends für den Einzug in die zweite Live-Show reicht.

