Kommt mit ihr die erste Salzgitteranerin in die DSDS-Live-Shows?

Monika Gajek performt beim „Recall-Finale“ in Thailand auf „Coconut Island“ den Song „People Help The People". Ausgestrahlt wird die Sendung am Samstag, 25.3. um 20.15 Uhr.

Am Samstag wird es ernst für Monika Gajek aus Salzgitter. Die 21-jährige Auszubildende ist bei der RTL-Castingshow unter den bisherigen Teilnehmenden aus Salzgitter am weitesten gekommen. Sie steht am Samstag, 25. März, um 20.15 Uhr im „Recall-Finale“ der Sendung.

Im Gespräch mit unserer Zeitung spricht die Salzgitteranerin auch über die Aufregung. „Mit der Zeit hat man sich mehr oder weniger daran gewöhnt. Es hat für mich persönlich einfach mehr Spaß gemacht, weniger Angst.“ Klar, die Nervosität sei immer da gewesen. Vor allem bei diesem letzten Recall-Auftritt, der am Samstag gezeigt wird, sei die Aufregung wieder sehr groß gewesen: „Um das Hundertfache größer, weil es um so viel ging – um alles oder nichts.“

Wenn Gajek das schafft, kommt sie in die DSDS-Live-Show

Es ist die letzte Runde am Drehort „Coconut Island“ in Thailand, die die Salzgitteranerin bestehen muss, bevor es auf die wirklich große Bühne und in die Live-Shows gehen wird. Vorausgesetzt, die Jury aus Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Katja Krasavice und Künstlerin Leony entscheidet sich bei der Ausstrahlung am Samstag für Gajek.

Die DSDS-Jury mit Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen bewertet Monika Gajeks Auftritt beim Recall-Finale in Thailand auf Coconut Island. Ausgestrahlt wird die Sendung am Samstag, 25.3.2023 auf RTL. Foto: Markus Hertrich / RTL

Im Gespräch verrät die 21-Jährige, dass sie das Urlaubsparadies am Drehort Thailand während der Aufnahmen übrigens gar nicht so wirklich genießen konnte: „Weil man so fokussiert darauf war, den Song zu lernen, gut zu performen, gut abzuschneiden – einfach darauf fokussiert ist, weiterzukommen.“

In Thailand auf einer Schaukel realisiert, was eigentlich gerade passiert

Einen Moment des Innehaltens habe es aber trotzdem gegeben, erinnert sich Gajek: „Es gab einen Moment in Thailand, da habe ich mich auf eine Schaukel gesetzt und bin in mich gegangen. Ich habe mir selbst gesagt, ich muss es einfach mal genießen. Auch diesen Ausblick.“ Sie habe fast eine halbe Stunde dort geschaukelt und realisiert, was gerade um sie herum passiert. „Ich war in dem Moment einfach dankbar und froh, dass ich das erleben darf“, sagt sie.

Nicht nur auf die 21-Jährige hat die Teilnahme an der Castingshow eine Wirkung, sondern auch auch auf ihr Umfeld in Salzgitter. Die Sendungen in Thailand wurden im November aufgezeichnet. So war Gajek in der Zwischenzeit wieder Zuhause in Salzgitter. Dort hat sich bereits etwas verändert, bemerkt sie. „Ich bin tatsächlich gar nicht so oft draußen unterwegs, aber letztens war ich mit meinem Freund in Lebenstedt etwas Süßes essen. Als wir aus dem Laden raus gekommen sind, stand da ein Mädchen im Regen und hat ganz lieb nach einem Foto gefragt.“

Viele Fans versuchen, Gajek mit Nachrichten oder Briefen zu erreichen

Auch per Instagram erreichen die Salzgitteranerin täglich neue Nachrichten. „Ich setze mich jeden Tag eine Stunde lang hin und versuche, alles zu beantworten.“ Aber es seien mittlerweile so viele Anfragen, dass sie kaum noch hinterherkomme. Aber: „Ich bin ganz überwältigt von so vielen Nachrichten und Komplimenten.“

In der Sendung am Samstag wird die 21-Jährige am bunt geschmückten Strand auf „Coconut Island“ am Set in Thailand den Song „People Help the People“ singen. Eine Ballade, im Original von der Sängerin Birdy, bei der sie ihre Stimmkraft als Solo-Künstlerin unter Beweis stellen kann – und muss.

Letzte Chance für Gajek, Deutschlands nächster Superstar zu werden

„Ich habe als Kind schon immer die Sendung mit der Familie geschaut“, erzählt Gajek im Gespräch. Schon damals habe sie sich gedacht: „Da will ich mal irgendwann hin!“ Und jetzt ist sie wirklich dabei und hat es mindestens bis ins Recall-Finale geschafft: „Unvorstellbar“, sagt sie.

Es könnte auch die letzte Chance sein, Deutschlands nächster Superstar zu werden, denn das RTL-Format soll nach dieser 20. Jubiläumsausgabe beendet werden. Vielleicht kommt ja Deutschlands Superstar in dieser finalen Staffel aus Salzgitter.

