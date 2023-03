Monika Gajek performt beim Recall-Finale in Thailand auf Coconut Island den Song „People Help The People".

Großer Auftritt in Thailand DSDS: Salzgitteranerin Monika Gajek schafft es in die Live-Shows

Geschafft – und wie! Monika Gajek hat die Live-Shows bei Deutschland sucht den Superstar (DSDS) als erste Salzgitteranerin überhaupt erreicht. Mit „People Help The People" – im Original von Birdy gesungen – überzeugte die 21-jährige Auszubildende die Jury. Viermal gab es ausschließlich Lob für die Performance der wunderschönen Ballade im Recall-Finale der RTL-Castingshow.

Geschafft! Nicht einmal Pop-Titan Dieter Bohlen hatte etwas am Auftritt der Salzgitteranerin zu meckern

Nicht einmal Pop-Titan Dieter Bohlen hatte etwas zu meckern. Und er schickte Monika Gajek schon mit einem Kompliment ins Rennen: „Du hast dir einen sehr, sehr schönen Song ausgesucht. Der lebt vom Gefühl“. Und genau das zeigte die Salzgitteranerin dann auch am Strand auf „Coconut Island“ in Thailand. Barfuß und im taubenblauen Kleid bezauberte Monika Gajek die Jury schließlich: „Ich liebe diesen Song und ich liebe deine Stimme“, lobte Pietro Lombardi. „Die Reise, die du hier abgeliefert hast, war gut. Du kannst stolz sein.“ Katja Krasavice war ebenso bezuckert vom Auftritt der Auszubildenden: „Du bist einfach du. Das ist der Hammer.“ Ähnlich sah das auch Bohlen, der tatsächlich nicht eine einzige Spitze in Richtung Monika Gajek feuerte. Keine Kritik… Wow. „Das war schön gesungen. Mit viel Gefühl und Emotionen. Du hast alles richtig gemacht.“

Eindeutig dann auch das Urteil der Jury bei der Verkündung der Ergebnisse: „Monika, unsere süße Maus. Die stärkste Sängerin in der Gruppe. Bei dir war es heute so, dass du wie immer mit deiner Stimme und deinen Emotionen überzeugt hast“, sagte Leony für die Jury. Eindeutiger geht es wohl kaum. „Mein Kindheitstraum ist heute in Erfüllung gegangen“, freute sich die so gelobte Monika.

Dem ist wohl nicht viel zuzufügen. Der Plan der Salzgitteranerin ist voll aufgegangen. „Ich singe diesen Song, weil ich endlich mal wieder Gefühl zeigen möchte. Ich singe dieses Lied aus dem Herzen heraus.“ Und zwar für „meinen Freund und alle, die ich Liebe.“ Was für ein schöner, gefühlvoller Auftritt am üppig geschmückten Strand. „Sie singt wirklich schön und ist so süß“, raunten die beiden Jury-Mitglieder Leony und Katja Krasavice. Na, das lässt doch noch so einiges erwarten.

Am Samstag, 1. April, steigt die erste große Live-Show des Finales – mit Monika Gajek

Es ist also tatsächlich geschafft! Monika Gajek ist die erste Salzgitteranerin, die es in die Live-Shows der Casting-Show schafft. Wird die 21-Jährige tatsächlich der nächste Superstar? Nächste Woche Samstag, 1. April, wissen alle mehr. Denn dann startet die erste Live-Show des Finales auf der großen Bühne. Das Recall-Finale war im vergangenen November aufgezeichnet worden. Eine lange Pause für die Finalisten, die nun am nächsten Samstag endlich ins große Finale starten dürfen. Mit dabei ist tatsächlich Monika Gajek aus Salzgitter.

