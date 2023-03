Live-Auftritt So bereitet sich Monika Gajek auf die DSDS-Liveshow in Köln vor

Gerade mal zehn Minuten gibt der Sender RTL Monika Gajek, um ein letztes Mal vor der ersten Liveshow mit unserer Zeitung zu reden – natürlich im Beisein einer Mitarbeiterin, die das Gespräch mithört. Pünktlich steht die Telefonverbindung nach Köln zur ersten Salzgitteranerin, die es in der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) bis in die TV-Liveshows geschafft hat.

„Heute standen wir schon auf der Bühne“, erzählt sie. Ihrer Stimme hört man an, wie sehr die 21-Jährige vor Energie und Vorfreude sprudelt. Es ging zunächst um eine Sicherheitseinweisung – aber es sei das erste Mal für Gajek gewesen, dass sie auf der Bühne stehen konnte, die sie seit ihrer Kindheit aus dem Fernsehen kennt. „Das war ein überwältigender Anblick. Es war aber auch schön, es wirklich mal selbst vor Augen zu haben, wie das ist, wenn man da vorne steht.“

DSDS-Bühne ist anders, als Gajek es sich vorgestellt hatte

In insgesamt drei Liveshows präsentieren die derzeit noch zehn Teilnehmer auf der unverwechselbaren, silbrig-blau beleuchteten Bühne ihre Songs. Wie ist es, die Bühne aus dem TV nun in der Realität zu sehen? „Sie war tatsächlich etwas kleiner, als ich es mir vorgestellt hatte – aber das stimmt mich eher positiv, sonst hätte ich noch mehr Angst. Von daher ist es perfekt“, findet die 21-Jährige.

Seit einer Woche ist sie nun schon in Köln, um sich auf den großen Auftritt vorzubereiten. „Unsere Tage sind voll durchgeplant: mit Vocal-Coaching über Choreos einstudieren bis zur Outfit-Auswahl.“ Ihren Freund konnte Gajek nicht mitnehmen, aber: „Er hat mich noch mit dem Auto hergebracht“, verrät sie. Durch die vollen Tage verschiebe sich der Kontakt zu ihrer Familie und ihrem Partner in die Abendstunden: „Da rufe ich meine Familie und meinen Freund an, dann quatschen wir ein bisschen.“

Diese Playlist hört Monika Gajek morgens in Köln

In der Zeit, die ihr neben dem vollen Programm übrig bleibt, höre Gajek gerne Rihanna-Songs. „Ich liebe ihre Lieder, die geben einem echt Energie und machen Spaß. Wenn ich mich am Morgen fertig mache, dann höre ich meistens auf Youtube eine Playlist von ihr an.“

Monika Gajek performte beim Recall-Finale in Thailand den Song "People Help The People" und kam so in die Liveshows. Jetzt ist sie in Köln und probt für den ersten richtig großen Auftritt. Foto: Markus Hertrich / RTL

Vor der Show will sich die Salzgitteranerin aber nicht mit Musik oder ihrem Smartphone ablenken. „Ich werde das Handy da einfach beiseitelegen.“ Damit wolle sie sich am Tag der Show nicht mehr beschäftigen: „Weil das natürlich auch so ein kleiner Stressfaktor ist.“ Sie werde sich eher konzentrieren, sagt Gajek. „Auf den Text, auf die Choreo, auf alles, was bevorsteht.“ Sie wolle versuchen, sich selbst zu beruhigen: „Denn da wird die Aufregung echt enorm sein, bin ich mir sicher.“

Wie ist das Miteinander unter den DSDS-Teilnehmenden?

Welchen Song sie am Samstag performen wird, verrät Gajek noch nicht. Wie ist das Zusammensein so kurz vor dem Finale unter den aktuell insgesamt noch zehn Kandidatinnen und Kandidaten, die ja auch Konkurrenten sind? „Wir verstehen uns alle so gut. In der Gruppe herrscht auf jeden Fall Harmonie.“ Besonders verbunden fühle sich Gajek mit der in einer der vorigen Folgen ausgeschiedenen Dilara Sabahat aus Neumünster. „Sie hat einfach das gleiche Herz wie ich.“

An die Menschen in ihrer Heimat Salzgitter gibt die 21-Jährige eine Botschaft mit auf den Weg: „Salzgitteraner sollten sich gegenseitig unterstützen, um einfach mehr Positivität ins Leben zu bringen.“ Mit einem Lachen fügt sie hinzu: „Und für mich in der Sendung anrufen natürlich auch.“ Denn auch das TV-Publikum kann mitbestimmen, wer am Samstag, 1. April, ab 20.15 Uhr in die nächste Runde der Show kommt.

