DSDS-Aus für Isa Berisha aus Salzgitter – „Ich bereue nichts“

Isa Berisha (links) performt am Strand mit seiner Gruppe den Song „Shape of You“ von Ed Sheeran.

Für den Salzgitteraner Sänger und Songwriter Isa Berisha endet das DSDS-Abenteuer auf Phuket. Wegen einiger Texthänger und nicht getroffener Töne bekam er ein schlechteres Urteil als sonst von der Jury um Dieter Bohlen und schaffte es nicht in die nächste Runde der Castingshow. Im Gespräch mit unserer Zeitung sagt er: „Ich bereue meine Teilnahme absolut nicht.“ Gleichzeitig fühlte er sich ein wenig benachteiligt, weil der Song „Shape of You“, den er mit seiner Gruppe performen musste, erneut nicht zu seiner Stimme gepasst hat, wie er sagt. Ein Problem, dass sich für den 22-Jährigen durch den gesamten Recall gezogen habe.

„Shape of You“ von Ed Sheeran ein großes Hindernis für Isa Berisha

Er fand: „Zu diesem Zeitpunkt habe ich richtig gemerkt, wie krass der Konkurrenzdruck unter den Kandidaten gestiegen ist. Viele haben eine ganz andere Seite von sich gezeigt und die Ellenbogen ausgefahren, weil wir nur noch so wenige Kandidaten waren. Das hat mir gar nicht gefallen.“

Der beliebte Radiohit von Popsänger Ed Sheeran war für Berisha „die Hölle“. Die hohen Töne seien für seine Stimmlage unerreichbar gewesen. Außerdem seien besonders die Melodien und Texte von Ed Sheeran sehr schwer in nur kurzer Zeit zu erlernen. Für diese Runde hatten die Kandidaten wie immer nur einen Tag Probezeit.

Isa Berisha: „Die Narrative hat mir gar nicht gefallen“

„Vor dem Auftritt hatte ich eigentlich nur im Kopf, dass ich es nicht verkacken will. Das hat mir auch gar nicht geholfen“, sagt Berisha im Nachhinein. Jetzt will er die Sendung erst einmal hinter sich lassen und mit seiner eigenen Musik und seinem eigenen Gesangsstil durchstarten, sagt Berisha. Auf die Show und die Narrative, die um ihn herum gebaut wurde, wollte er sich zum Schluss nicht mehr einlassen. Berisha beschreibt das so: „Ich habe das Gefühl, dass das Produktionsteam versucht, jeden in eine gewisse Schublade zu stecken. Mir hat das nicht gepasst. Deswegen habe ich mit den anderen auch nicht so konkurriert.“

Monika Gajek (mitte) schaffte es nach ihrem Auftritt sofort in die nächste Runde. Foto: Markus Hertrich / RTL

Für Monika Gajek, die zweite Kandidatin aus Salzgitter, lief diese Recall-Runde im Vergleich ganz anders – obwohl sie auch mit ihrer Songwahl nicht wirklich zufrieden war. Die 21-Jährige performte mit ihrer Gruppe den Song „Snap“ von Rosa Linn. „Als ich gehört habe, welchen Song wir bekommen, hatte ich erstmal gar keine Lust darauf. Ich konnte nur echt wenig damit anfangen.“ Sie verstehe zwar, dass es Teil des Wettbewerbs sei, auch mal Songs zu bekommen, die gar nicht so ihr Stil sind. In dem Moment war der Druck für sie aber hoch, wie sie im Interview verrät. Sie sagt: „Ich hab meinen Freund vermisst, wir waren so weit weg und die Emotionen sind einfach übergekocht.“

Gajek konnte sich mit „Snap“ nicht wirklich präsentieren

Text und Performance konnte sie trotzdem schnell lernen. Bei der Sängerin blieb aber das Gefühl, dass sie sich mit „Snap“ nicht wirklich gut präsentieren konnte. Der Song sei eher langweilig. Gereicht hat es für sie allemal. Direkt nach ihrem Auftritt gab ihr Bohlen das „Go“ für die nächste Runde.

Berisha musste derweil ordentlich zittern. Kurz vor der Entscheidung startete die Jury zudem ein besonderes Experiment. Die DSDS-Kandidaten mussten selbst entscheiden, wen sie rauswählen wollten. „Das ist absolut nicht fördernd für eine positive Stimmung“, sagt Gajek. Berisha nutzte die Gelegenheit, um noch einmal ein Statement für sich selbst zu setzen. Anstatt einen anderen Kandidaten raus zu wählen, fiel seine Stimme auf sich selbst. Seine Entscheidung begründet er so: „Ich weiß selbst, dass ich einen schlechten Auftritt hatte. Da könnte ich es niemals mit mir vereinbaren, für einen anderen Kandidaten zu stimmen. Daher fiel mir die Wahl ziemlich leicht.“ Für ihn ist die Castingshow nun vorbei. Jetzt ist Salzgitter nur noch mit Monika Gajek bei DSDS vertreten.

