Die Feuerwehr musste am Montag einen Papiercontainer in Salzgitter löschen, der vermutlich vorsätzlich in Brand gesetzt wurde (Symbolbild).

Unbekannte Täter haben in Salzgitter-Bad am Montag einen Papiercontainer in der Breiten Straße in Brand gesetzt. Das berichtete die Polizei Salzgitter. Demnach ist trotz der schnellen Brandbekämpfung durch die Feuerwehr ein Schaden von mindestens 500 Euro entstanden.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341 8250 entgegen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de