Geschafft: Beide Salzgitteraner sind bei DSDS eine Runde weiter

Es ist geschafft: Beide Salzgitteraner haben Samstagabend die nächste Runde bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) überstanden. Drei Runden müssen Monika Gajek und Isa Berisha nun nur noch überstehen, um es in die Liveshows der letzten Staffel zu schaffen. Hat einer von beiden tatsächlich das Zeug, zum nächsten Superstar? Diese Frage wird immer spannender…

Doch zunächst zur Show in der thailändischen Hauptstadt Bangkok. Gemeinsam mit 23 anderen Kandidatinnen und Kandidaten traten die 21-Jährige und der 22-Jährige aus Salzgitter an, sangen auf dem höchsten Gebäude der Stadt, dem Mahanakhon Bangkok Skywalk, um ihren Platz bei DSDS.

Für beide Salzgitteraner geht die Reise bei DSDS weiter – Nun geht es übrigens in Phuket weiter

Monika musste gemeinsam mit Marleen Schäfer (19) auftreten. Ihr Song: Skyfall von „Adele“. Ein Song, vor dem die Salzgitteranerin großen Respekt hatte, wie sie vor der Sendung im Interview mit unserer Zeitung gesagt hatte. „Adele ist eine der größten Sängerinnen, die es überhaupt gibt und dann sollten wir auch noch den Titelsong zu James Bond singen. Das war krass. Ich glaube aber, dass es ganz gut lief.“ Recht hatte sie. Denn das gab sogar Pop-Titan Dieter Bohlen zu: „Ähm… Das war überraschend gut. Beide Bond-würdig. Ihr habt das beide gut gemacht“, lobte er und fügte an, dass er sich gefreut habe über den Auftritt. „Ich mag es so extrem: dieses Dreckige in deiner Stimme, aber trotzdem das Gefühlvolle“, sagte Pietro Lombardi. Monika habe „sich sehr gut entwickelt“. Na bitte, läuft doch! Insgesamt habe das Gesamtpaket gepasst. Beide erhielten also „die Lizenz zum Singen“. Was für eine Freude.

Isa steckte vor dem Auftritt in Thailand die erste Recall-Runde auf Mallorca noch in den Knochen, wie er im Interview mit unserer Zeitung gesagt hatte. sagt. In Bangkok musste er „Grenade“ von Bruno Mars performen. Der Song passe gut zu ihm. Bruno Mars sei auch eines seiner musikalischen Vorbilder. Er hatte im Vorfeld gesagt: „Ich glaube aber, dass das einer meiner besseren Auftritte war.“

Monika erhielt gemeinsam mit Marleen von Bohlen und Co. die „Lizenz zum Singen“

Im Trio mit Lorent und Zeno musste Isa ran. Das Urteil der Jury: „Isa, ist deine Stimme im Arsch?“, motzte Bohlen zunächst los. Der einzige, der gesund geklungen habe, sei Lorent. Isa habe jedoch trotz seiner angeschlagenen Stimme gekämpft. Und das zahlte sich aus. Angeschlagen hin, angeschlagen her: Pietro Lombardi mag die Stimme des Salzgitteraners: „Isa, du hast die Stimme von heute. Mit der kann man in die Charts“, lautete sein Urteil. Trotzdem müsse er nun noch viel, viel mehr geben.

Dazu hat er nun weiter die Chance. Isa und Monika sind weiter dabei. Nun übrigens geht es für den DSDS-Tross nach Phuket. Es bleibt spannend.

