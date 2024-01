Salzgitter. In Salzgitter hat der Silvestertag zu zwei brisanten Vorfällen geführt. In einem Fall kam nach einem Streit Pfefferspray zum Einsatz.

Heftige Reaktion eines Mannes nach einem Streit zwischen Kindern in Lebenstedt: Gegen 21.30 Uhr soll der Unbekannte die beiden mit Knallkörpern beworfen haben. Wie die Polizei berichtet, zog er anschließend ein Kind an der Kapuze hoch und schlug dem anderen mit der flachen Hand gegen den Kopf. Zudem soll er den beiden angedroht haben, dass sie getötet werden, wenn sie nicht gehen.

Silvesterraketen-Streit in Lebenstedt endet mit dem Einsatz von Pfefferspray

Gegen 16.30 Uhr haben vier Unbekannte männliche Personen in Lebenstedt mehrere Silvester-Raketen abgefeuert. Eine Rakete explodierte dabei in der Nähe eines 30-jährigern Mannes aus Salzgitter. Nach Ansprache der Personen kam es zu Streitigkeiten, in deren Verlauf einer der unbekannten Männer dem 30-jährigen Opfer Pfefferspray ins Gesicht sprüht, so die Polizei. Im Anschluss konnte der Täter unerkannt flüchten.

Unbekannte beschädigen hintere Seitenscheibe von Pkw

Zwischen Mitternacht und 3 Uhr haben Unbekannte in der Straße Riesentrapp in Lebenstedt einen VW Polo beschädigt, der auf Höhe des Hauses mit der Nummer 21 parkte. Die Täter schlugen vermutlich gegen die hintere rechte Seitenscheibe, sodass diese Risse bildete. Hinweise: (05341) 18970.

