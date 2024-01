Wolfenbüttel. Die Stadtfeuerwehr spricht von einer „glücklicherweise sehr ruhigen Nacht“. Zu diesen Einsätzen fuhren die Kräfte.

Es ist eine gute Nachricht gleich zu Beginn des neuen Jahres: Nach den ereignisreichen Tagen war es für die Feuerwehren im Wolfenbütteler Stadt eine ruhige Silvesternacht. So schreibt das Team der Stadtfeuerwehrpresse an Neujahr: „Die Nacht war glücklicherweise eine sehr ruhige.“ Zwei Kleinbrände vor Mitternacht und ein Rauchmelder nach 0 Uhr sind das Ergebnis der Wolfenbütteler Silvesternacht.

So berichtet die Stadtfeuerwehr, dass eine Hecke beziehungsweise ein Gebüsch im Doktorkamp brannte, kurz vor Mitternacht lautete die Meldung, dass ein Mülleimer an der Elbinger Straße brennen soll. Dann, gegen 1.40 Uhr, war der Löschzug Ost gemeinsam mit der Ortsfeuerwehr Linden unterwegs zur Ahlumer Straße in Wendessen. „Dort sollte ein Rauchmelder ausgelöst haben. Ein Feuer oder andere Schadensereignisse konnten nicht festgestellt werden“, berichtet das Team der Stadtfeuerwehrpresse.