Helmstedt. Mehrmals rückten die Einsatzkräfte in der Neujahrsnacht im Kreis Helmstedt wegen Bränden aus. Das ist das Fazit.

Der Jahreswechsel gestaltete sich in Helmstedt relativ ruhig, es kam zu keinen größeren Einsätzen, so das Fazit der Feuerwehr dieses Jahr. Noch am Silvesterabend wurde den Kräften ein brennender Mülleimer am Conringplatz gemeldet. Passanten hatten laut Mitteilung bereits mit Wasserflaschen das Feuer gelöscht. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Nachlöscharbeiten.

Wenig später erfolgte die Meldung einer brennenden Hecke am Voigtweg, Ecke Medicusstraße. Vor Ort standen etwa zehn Meter Koniferenhecke in Brand. Anwohner unternahmen bereits mittels Gartenschlauch die Brandbekämpfung. Die Feuerwehr rückte mit einem Trupp unter Atemschutz und Vornahme zweier Leitungen aus. Mittels Kettensäge mussten Teile der Hecke entfernt werden.

In Helmstedt löschte die Feuerwehr mehrere noch brennende Feuerwerksreste. © FMN | Feuerwehr Helmstedt

Nach Mitternacht erfolgten ab 1.30 Uhr vier weitere Einsätze fast schon im Minutentakt. Hierbei handelte es sich drei mal um brennende Feuerwerksreste und einmal um eine brennende Gartenlaube im Wachtkamp. Bei den Feuerwerksresten reichte die Kübelspritze mit 10 Litern Wasser, bei der Gartenlaube wurde ein Trupp unter Atemschutz und Vornahme einer Leitung eingesetzt. Personen wurden jeweils nicht verletzt.

In Flechtorf brennt ein Müllbehälter auf dem Schulhof

Gegen 22.40 Uhr rückte die Feuerwehr Flechtorf zu einem brennenden Müllbehälter auf den Schulhof der Schunterschule in Flechtorf aus. Es brannte ein 1100 Liter großer Altpapiercontainer. Ein Passant hatte den Müllbehälter geistesgegenwärtig aus der Reihe der anderen Müllbehälter mittig auf den Schulhof gezogen und damit eine Brandausbreitung verhindert, so die Feuerwehr.

In Flechtorf brannte ein Müllbehälter auf dem Schulhof der Schunterschule. © Gemeindefeuerwehr Lehre | Rainer Madsack

Die Feuerwehr entleerte den Container und löschte das Brandgut mit einem Strahlrohr ab. Anschließend wurde das Brandgut wieder zurück in den Container geschaufelt. Die Feuerwehr Flechtorf war mit drei Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort.

Silvester-Überblick: Diese Nachrichten sind zum Jahreswechsel wichtig

Keine wichtigen News mehr verpassen: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter „News-Update“ anmelden! Hören Sie auch in unseren tagesaktuellen Podcast „5NACH5“ rein!

red