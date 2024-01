Salzgitter. Der lebensgefährlich verletzte 43-Jährige kommt ins Krankenhaus. Was bislang zu der Tat in der Neujahrsnacht bekannt ist.

In Lebenstedt ist es in der Neujahrsnacht gegen 1 Uhr zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen. Zeugen alarmierten die Rettungskräfte, die zu einer stark blutenden Person in die Swindonstraße ausrückten. Das verletzte 43-jährige Opfer war ansprechbar und konnte gegenüber den Beamten erste wichtige Informationen zum Sachverhalt äußern, teilt die Polizei mit.

Zur Tatzeit habe der Geschädigte eine Gruppe von mehreren Personen angesprochen und auf ein von ihnen verursachtes Fehlverhalten in Bezug auf Böller aufmerksam gemacht. Ein Beteiligter dieser Gruppe hatte während dieses Gespräches ohne Vorwarnung mehrfach auf das Opfer eingestochen und dieses hierdurch erheblich verletzt. Das Opfer entfernte sich schließlich vom Tatort im Stadtweg und brach in der Swindonstraße zusammen.

Die Polizei fahndete mit allen einsetzbaren Streifenwagen nach den noch unbekannten Tätern. Das Opfer musste mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, möge sich umgehend mit der Polizei Salzgitter unter (05341) 18970 in Verbindung setzen.

