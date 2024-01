Wolfsburg. Am Neujahrsmorgen kam es bei Wendschott zu einem schweren Verkehrsunfall. Die Feuerwehr verzeichnet ein erhöhtes Einsatzaufkommen.

In der Silvesternacht ist es zwischen Wendschott und Brechtorf zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Berufsfeuerwehr am Mittag berichtet, wurden drei Menschen schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie nach der Erstversorgung zur weiteren Behandlung ins Klinikum Wolfsburg.

Der Unfall ereignete sich um kurz nach 3 Uhr am Neujahrsmorgen. Wolfsburger Einsatzkräfte hatten an Silvester auch darüber hinaus einiges zu tun. Zwischen 22 Uhr am Silvesterabend und 7 Uhr am Neujahrsmorgen fuhren sie 17 weitere Rettungsdiensteinsätze. Die meisten hätten aber in keinem direkten Bezug zu den Silvesterfeierlichkeiten gestanden, erklärt der Leiter der Stadt-Pressestelle, Lars Vollmering, für die Berufsfeuerwehr.

Silvester in Wolfsburg: Neun Brände und ein schwerer Unfall

Die Feuerwehr wurde in der Nacht zu neun Bränden gerufen. Darunter ein Balkonbrand in der Breslauer Straße. Auch ein Carport in Mörse fing Feuer. Beide Brände, so Vollmering, hätten bereits in ihrer Entstehung unter Kontrolle gebracht werden können. „Ein Personenschaden entstand nicht.“ Bei den anderen Einsätzen der Feuerwehr ging es um Müllcontainerbrände und ähnlich kleine Feuer. Auch eine Brandmeldeanlage hielt die Einsatzkräfte auf Trab.

„Zusammenfassend war der gestrige Abend eine für die Stadt typische Silvesternacht mit leicht erhöhtem Einsatzaufkommen“, bilanziert der Leiter der Stadt-Pressestelle.

Polizei Wolfsburg verzeichnet normale Silvesternacht

Die Polizei ist noch mit der Auswertung der Lage beschäftigt. Pressesprecherin Melanie Aus dem Bruch sprach in einer ersten Einschätzung von einer „normalen Silvesternacht“. „Es gab keine Angriffe auf Polizeibeamte oder andere Eskalationen.“